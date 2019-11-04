蔡總統接見ABAC代表 勉勵團結為台灣找出路

（中央社記者游凱翔台北4日電）總統蔡英文今天接見台灣「亞太經濟合作企業諮詢委員會（ABAC）」代表，除了期許應積極與他國分享台灣的成就，總統也表示，台灣國際處境比其他國家辛苦，政府、企業界與公民社會更應團結合作，為台灣找出路。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統今天接見台灣「亞太經濟合作（APEC） 企業諮詢委員會（ABAC，APEC Business Advisory Council）」3位代表，包括宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵，及陳俊聖在ABAC的代理代表「沛爾生技醫藥公司」創辦人林成龍。

蔡總統與ABAC代表們，就數位經濟重點課題，包括如何整合科技人才與資源，並運用創意開發具體的商業服務，例如電競產業、智慧醫療、智慧城市與交通等領域廣泛交換意見，也討論如何在商業利益、資訊安全與個人隱私之間求取平衡，以及加速推動相關法規更新。

蔡總統表示，台灣在數位經濟領域具備充足人才與技術，期許台灣ABAC代表善用在推動數位轉型方面的豐富經驗，積極在ABAC場域與其他國家分享台灣的努力與成就。

蔡總統也說，台灣的國際處境比其他國家要來得辛苦，所以從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。

APEC於1995年成立ABAC，由21個經濟體領袖各自任命3位企業代表組成，以促進亞太地區公私部門在形塑經貿政策過程中的對話與合作。（編輯：楊玫寧）1081104