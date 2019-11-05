副總統訪利瑪竇故鄉 外交部：本就定位私人訪問

外交部發言人歐江安5日表示，副總統陳建仁日前出訪教廷期間，也到位於義大利的利瑪竇出生地拜訪，這段行程本就定位為「私人訪問」，義方提供的禮數「並沒有少」。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）副總統陳建仁日前出訪教廷期間，也到利瑪竇出生地拜訪，被媒體定位為「私人訪問」。外交部今天說，利瑪竇出生地位於義大利，相關行程本來就定位為「私人訪問」，但義方提供的禮數「並沒有少」。

副總統於10月10日至15日訪問教廷，除了參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也覲見教宗方濟各、視察駐教廷大使館等。

陳副總統訪問期間也拜訪義大利馬切拉塔教區的利瑪竇研究中心；馬切拉塔（Macerata）是利瑪竇出生地教區。上報報導，陳副總統赴馬切拉塔教區拜會馬可尼（Nazzareno Marconi）主教，被當地媒體定位為「私人訪問」，淡化官方色彩。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會表示，副總統出訪的官式訪問只有在教廷，因為台梵有正式關係。利瑪竇家鄉位於義大利東邊，這段訪問行程本來就是定調為私人訪問，義大利提供相關禮遇與保護，相關禮數「並沒有少」。

此外，對於陳副總統訪問教廷期間獲教宗接見，教廷至今未公布合照。歐江安表示，教廷方面回應說因為舉辦系列活動等因素，目前僅公布5位新聖人原籍國的代表團照片。

有關副總統向教宗致意的照片，她說，教廷表示，「會再另外提供給我方參考」；駐教廷大使館持續跟教廷方面溝通。（編輯：黃國倫）1081105