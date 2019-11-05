韓國瑜苗栗造勢 國民黨團結喊開6成5選票

國民黨總統參選人韓國瑜（中）5日到苗栗造勢，一連走訪6鄉鎮，每站都吸引大批支持者熱情守候，並一同呼口號為韓國瑜加油。中央社記者管瑞平攝 108年11月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到苗栗造勢，一連走訪6鄉鎮，苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻同框助選，營造藍軍團結氣勢，劉政鴻更喊出要讓國民黨在苗栗開出6成5以上選票。

韓國瑜「傾聽之旅」今天到苗栗，上午參拜竹南鎮龍鳳宮、通霄鎮白沙屯拱天宮、參訪公館鄉五穀文化村陶瓷產業，下午緊接參訪公館鄉「柿之鄉」柿餅加工廠、泰安鄉泰雅原住民文化園區，傍晚又趕赴苗栗市玉清宮以及頭份市永貞宮參拜，一整天馬不停蹄。

苗栗縣被視為藍營鐵板，是民進黨唯一在西岸未執政過的縣市，韓國瑜今天在苗栗的行程，每站都吸引大批「韓粉」及支持者熱情守候，高呼「加油！凍蒜」，包括徐耀昌、劉政鴻、縣議會正、副議長、議會黨團等地方政治人物也陪同站台，展現藍軍團結氣勢。

徐耀昌指出，這次選舉是道德的覺醒、更是公平正義的覺醒，希望苗栗鄉親團結，讓韓國瑜和爭取連任的立委陳超明、徐志榮順利當選，政黨票支持國民黨，而過去因財政問題與徐耀昌結下心結的劉政鴻，更喊出「苗栗至少要開出6成5以上選票」。

韓國瑜表示，今天到苗栗感覺非常團結、氣氛非常好，身為國民黨參選人，非常感謝；不料下一秒，記者問到「黃派大老、前縣長傅學鵬是否因為長期支持宋楚瑜而未現身？」韓國瑜只說「謝謝」接著問「還有什麼問題」。

韓國瑜參訪泰雅文化園區時透露，參選以來心情都不太好「每天都被抹黑」。他在接受媒體聯訪時，也針對業者提議規劃的移工休閒專區，以及他堅持的雙語教育政見，作出解釋。

記者提問，行政院長蘇貞昌今天說「不能為了安寧而集中管理，這種隔離方式是最落伍，也是最歧視的」，韓國瑜回應，有民眾提議規劃，自己回答「可以研究思考」，如此單純的問與答，卻被抹黑扭曲到不可思議的地步，變成隔離、集中管理，「蘇院長是否把它延伸到不可思議的地步」。

另外，民進黨批評韓國瑜妻子李佳芬日前出席台中「佳芬講堂」對母語學習的相關發言，表現出歧視心態。記者問韓國瑜有何看法？韓國瑜說，過去因為英文不好吃大虧的例子太多，台灣下一代不能再吃這種大虧，所以希望推動雙語教育，讓下一代的孩子中英俱佳、擁有國際移動能力。

韓國瑜說，因為學校課程有一定時數限制和規範，所以希望學校中英文並重，在家講的母語，可用演講比賽、話劇、社團、辯論等其他方式鼓勵，「這跟消滅母語一點關係都沒有，絕非要消滅母語」。（編輯：黃世雅）1081105