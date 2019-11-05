認納入不分區 吳敦義：適當機會可排8到10名

國民黨主席吳敦義5日表示，不分區名單應以專業組優先，政治組優先考慮女性帶頭，若有適當機會，或許他可排在8到10名間。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨主席吳敦義今天表示，不分區名單應以專業組優先，政治組優先考慮女性帶頭，若有適當機會，或許他可排在8到10名間，但他還在考慮中，「沒有一定要，也沒有一定排在哪裡」。

國民黨啟動不分區立委提名作業，外傳吳敦義將列入安全名單。吳敦義下午接受廣播媒體專訪時表示，不分區推薦名單現在已經破百，但他認為前幾名應該優先考慮專業人士，如高科技人才、文化藝術運動的標竿人才、醫療各方面傑出人才。若專業組有5、6名，然後政治組優先考慮女性帶頭，若有適當的機會，或許他可排在第8、9、10名，但這不是他一個人做主。

對於排入不分區立委的理由，吳敦義認為若總統選贏，立委席次沒有過半，若有經驗充足、視野開闊的人，能在立院發揮力量配合韓國瑜的執政團隊，才能讓國家上來，這是很重要的事。

資深媒體人趙少康昨天表示，若吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫列在不分區名單第15、17、19名，他願意回到國民黨，排不分區第21名。

吳敦義表示，這太神了，34席不分區立委席次，老實講國民黨能拿到14席就是上策了，現在執政黨可以撒錢，且不分區不可能都投給國民黨，台灣民眾黨也一定會有所斬獲，所以樂觀估計，大概有機會拿下14到15席。

對於民進黨主席卓榮泰酸若吳敦義列不分區是厚臉皮，吳敦義指出，只是拿自己的經驗與閱歷，考慮做不分區立委。他說，「 我現在不可能選區域立委，戶籍也不能亂遷，只有從不分區多搶點票，能夠讓不分區立委席次變多。」

吳敦義表示，國民黨總統參選人韓國瑜口才不錯，幽默風趣，有時劍指核心，但韓國瑜拋出的議題比較多，讓民眾沒有深刻的記憶。

他認為，韓國瑜應找出如何振興經濟的方法，把經濟、社會治安搞好，打破兩岸對峙，因為兩岸關係不理想，觀光客降低，對台灣國際形象也有傷害，若是韓能夠抓住幾個重點，或許民眾會有深刻印象，把寶貴的選票投給韓。

對於親民黨主席宋楚瑜若投入總統大選，是否傷及國民黨選情。吳敦義表示，宋楚瑜很多主張跟國民黨大同小異，跟民進黨完全對立，若宋楚瑜帶領親民黨投入總統選舉，多少會削弱韓國瑜的得票。假如親民黨提名優秀的立委參選人，也會分掉國民黨在立院的席次，但宋楚瑜當然有權振興親民黨，國民黨沒有理由也不可能阻止。（編輯：楊玫寧）1081105