民進黨新北市立委拚9加1席 將重點輔選余天

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨今天召開中常會，邀請民進黨新北市黨部執行長李建興報告選情評估。與會人士轉述，新北市共12席立委，民進黨目標是現任9席一定要保住，另外希望再拿下汐止區。

中常會內也特別提到新北市第3選區（三重）。中常委陳茂松發言指出，第3選區參選人余天身兼新北市黨部主委，再加上余天女兒身體狀況不太好，可說是蠟燭三頭燒；陳茂松說到這裡，語氣有點哽咽。會中也決定將這個選區列為重點輔選。

與會人士轉述，李建興向中常委報告選情，其中，新北市的總統選情持續領先，領先幅度也很大，接下來全黨要衝年輕人投票率，呼籲年輕人出來投票。

另外，新北中間選民與外來人口較多，這些選民不是地方派系可以掌握，他們會看參選人的個人特質與政見決定投票意向，地方黨部希望總統可以協助立委參選人爭取中間選民，帶動選情。

據轉述，李建興提到，國民黨在新北市內部有整合問題，除了少數深藍選區之外，國民黨立委參選人很少與國民黨總統參選人韓國瑜合掛看板，而新北市長侯友宜會不會接韓國瑜新北競總的主委，也有待觀察。

至於個別選區部分，據轉述，李建興表示，現在的目標是希望9加1，也就是9席現任立委的衛冕區一定要保住，加一則是原本時代力量立委黃國昌的汐止區要拿下，至於深藍選區永和、新店2區，希望衝高總統票、政黨票，立委也希望有機會一拚。

與會人士說，永和、新店這兩個艱困區，地方黨部希望黨中央協助加強空戰。

與會人士表示，民進黨在汐止區的4個鄉鎮有議員，組織票夠，再加上當年支持黃國昌的一群人因為與黃國昌鬧翻，表明不支持時代力量的賴嘉倫，因此，民進黨推出的賴品妤是有機會拿下汐止。

與會人士轉述，民進黨相對穩定領先選區，包括，現任立委蘇巧慧、林淑芬、吳秉叡、吳琪銘；至於領先差距沒那麼大、要再加強的選區則有板橋兩區與中和。

與會人士指出，淡水的呂孫綾與三重的余天選情膠著；民進黨中常委陳茂松今天在會中提到，余天是新北主委，又是立委參選人，再加上余天女兒身體狀況不太好，蠟燭三頭燒，需要黨中央協助；陳茂松說到這裡，語氣有點哽咽。

與會人士說，台灣民眾黨參選三重區的民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚衝擊余天選情，這區會重點輔選。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1081106