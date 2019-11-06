魏明谷疑違法助選 吳敦義：不排除請監院調查

（中央社記者王承中台北6日電）台灣自來水公司董事長魏明谷遭質疑違反行政中立幫總統蔡英文助選，國民黨主席吳敦義今天表示，要求經濟部有所回應，否則不排除將經濟部長沈榮津等相關當事人移請監察院調查。

國民黨彰化縣議會黨團日前開記者會，指前彰化縣長魏明谷辦演講幫蔡總統助選，贈送擔任縣長時印製的扇子和原子筆等，違反行政中立；魏明谷回應，被栽贓抹黑。

國民黨中常會今天下午通過中常委李德維等人提案，對於經濟部所屬多家國營事業負責人違反「公務人員行政中立法」違法助選，沈榮津卻視而不見。建請黨中央公開呼籲要求立即依法處理，否則沈榮津應負起政治責任，與相關國營事業董事長同時辭職下台。

國民黨副發言人黃心華在會後記者會中轉述，吳敦義裁示，請智庫及文傳會積極收集資料，適時召開記者會，並要求經濟部有所回應，否則國民黨不排除將沈榮津等相關當事人移請監察院調查。

吳敦義指出，相關國營事業負責人是被選民認為不適任而下台的前縣長及前立委，蔡總統大力酬庸為國營事業董事長，職掌的公司也明顯與其專長不符，卻占用國家資源坐享高薪，看在為三餐溫飽四處勞苦奔波的民眾眼中，早已怒火中燒，群情激憤。

吳敦義表示，現在更涉嫌利用國家資源為蔡總統助選，無視國家法律，把公產當私產任意揮霍。國民黨所有立委應公開質疑蔡總統及高官們，「你們吃飽了沒」。

吳敦義指出，過去國民黨執政，對國營事業董事長等職位，資格都要檢閱再三，民進黨執政後則是由許多名不見經傳的人出任，一發表就是董事長、總經理。吳敦義說，包括中鋼、中船、台電、中油等重要民生相關國營事業，都請國民黨立院黨團調詢資料，查一下派任董事長是否有相關產業的歷練，審視其是否夠資格主導此國營事業。（編輯：蘇志宗）1081106