談民進黨立委選情 羅文嘉：目標57席國會過半

（中央社記者蘇木春台中10日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，目前雖然總統選情穩定，但也需要國會過半支持，立委席次希望加上不分區目標能有57席，他也積極為政黨票拉票，呼籲政黨票集中投給民進黨。

民進黨籍台中市立委何欣純，今天與太平區當地的里長合作，舉辦假日親子氣墊樂園嘉年華活動，羅文嘉也到場參與，並為何欣純站台拉票。

羅文嘉接受媒體聯訪表示，目前雖然總統選情穩定，但總統若沒有過半數的國會支持，其實也是會一事無成，台灣的政局也會陷入極度不穩定，中台灣一向是決勝的關鍵，台中、彰化與南投，在選戰最後2個月，目前都保持最高度的警戒。

至於立委選情，羅文嘉說，立委席次以全國計算，希望在這次加上不分區，民進黨希望能夠有57席，這是唯一的目標，希望能夠過半。

會中羅文嘉除力挺何欣純連任，也積極為政黨票拉票，他說，這次選舉政黨票多很多個政黨，比4年前更多，但是如果投給的黨是個小黨，得票沒有超過5%，那麼這些票都不算，都浪費了。

羅文嘉提到，很多朋友說，這次很多小黨感覺跟民進黨理念一致，也愛台灣、也支持總統蔡英文「是否政黨票就可以投給其他小黨？」他要告訴大家不行，因為都到達不了5%，就造成浪費，等於幫助別的黨，呼籲政黨票集中投給民進黨。（編輯：黃世雅）1081110