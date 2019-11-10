造勢會淚崩 李亞萍：沒拿女兒病情打悲情牌

民進黨新北市立委參選人余天（左）的妻子李亞萍（中），10日現身主持新北市小英姐妹會成立大會，談及女兒余苑綺病情時激動淚崩，她表示，沒有像網友說的利用女兒病情打悲情牌拉票，她也相信女兒一定會康復。中央社記者王鴻國攝 108年11月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）立委參選人余天妻子李亞萍今天主持新北市小英姐妹會成立大會上為女兒余苑綺罹癌病情淚崩，她說，沒有像網友稱用女兒病情打悲情牌為余天爭取同情票，相信女兒一定會康復。

距離總統大選投票日倒數兩個月，2020新北市小英姐妹會今天在三重區厚德體操館活動中心舉行成立大會，由民進黨立委余天妻子李亞萍出任總會長。

余天在會中表示，他感謝大家為女兒集氣，而他參選的三重是綠營大本營，如今多人參選，但有信心勝選，總統蔡英文是台灣這艘船的船長，台灣這艘船不能駛錯方向，一定要團結支持蔡總統，也希望新北12席立委參選人都能勝選全上。

李亞萍上台致詞時又再為女兒病情感傷淚崩，她表示，不理解為何不菸不酒且只養狗健身的女兒會得到癌症，最讓她難過的是網路上有網友說她又拿女兒病情來打悲情牌，為余天爭取同情票，這讓她覺得很遺憾。

李亞萍強調，她會原諒這網友，因為她的女兒病情一定會好，台灣一定會好，因為台灣需要團結，而她的女兒不僅會看著她自己的子女長大，還會看著她子女的子女長大。

她也呼籲在場的姐妹們支持又認真又會做事的蔡總統，也支持民進黨領導台灣走向正確方向。（編輯：李錫璋）1081110