網路票選十大人權新聞 反送中議題居首

（中央社記者陳俊華台北15日電）中華人權協會理事長林天財今天說，網路票選2019十大人權新聞中，反送中議題最受關注，顯示民眾不希望政府只是口號治國，而是兩岸關係變動時，如何拿出務實政策保護民眾權益。

國民黨立委李彥秀與中華人權協會上午在立法院舉行「2019十大人權新聞」公布記者會，前三名分別是「全球反送中，同步撐香港」、「聯合國報告：應把空污列為人權威脅」、「減稅有感，年收40.8萬以下單身小資族免繳稅」。

李彥秀說，這些人權議題都非常重要，不論這會期或下階段，不分朝野都該重視，其中「司法人權」也是民眾關心的議題，因司法改革是民進黨重要政見，但司改會議開了又開，「4年後發現司改成績單是不及格的」，如何不讓政治黑手介入司法非常重要。

李彥秀表示，勞工人權部分，消防員退避權這會期已修法三讀通過，但勞工的防災假未來要如何落實，應想辦法儘早進入修法程序；前陣子華航罷工事件，應思考地方政府、勞工局如何更有效介入，不要變成政府、勞工、旅客權益三輸。

林天財說，今年的十大人權新聞票選，在15天內累計2萬844人次參與，票選結果包括基本人權、環境、賦稅、司法、網路、婦女、勞工人權及宗教自由等，反映民眾越來越重視生活人權，「生活應該人權化、人權應該生活化」。

林天財表示，執政當局應該了解民意走向，民眾對於周遭生活問題，越來越考究如何務實推動政策，真正解決民眾需求；例如票選第一名是反送中議題，民眾不再希望政府只是喊中華民國派、捍衛台灣主權等口號治國，而是當兩岸關係變動時，如何拿出有效政策，保護民眾權益。（編輯：林興盟）1081115