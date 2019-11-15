總統：步入民主軌道是解決香港情勢最佳方法

總統蔡英文（前右）15日前往台南市東區南天府參香，受到民眾熱烈歡迎；蔡總統受訪表示，支持香港民主運動是台灣人共識，盼香港民主進入正常軌道上運轉。中央社記者張榮祥台南攝 108年11月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）香港情勢險峻，總統蔡英文今天在台南市表示，處理香港情勢最佳方法就是中國實踐當年承諾，讓香港進入民主的軌道上。

蔡總統今天下午前往台南市東區南天府上香祭拜、接受媒體聯訪時指出，香港情勢會發生到如今的情況，主因是中國對香港的民主進程做過承諾，這個承諾卻沒有實現。

蔡總統表示，支持香港民主運動是台灣人的共識，希望香港民主進入正常軌道上去運轉，香港人也應該有得到保障民主自由的承諾，這也是台灣2300萬人的共識，任何政治人物都不能違反台灣人共同的意志。

蔡總統說，台灣人非常在意台灣的民主自由，將用最大的決心和力量去保護，台灣人也支持香港人爭取民主自由。

至於國民黨總統參選人韓國瑜透過臉書發表「解決香港情勢，我挺港人全面民主普選」的看法，蔡總統表示，韓國瑜終於講出台灣代表性政治人物應該要講的話。（編輯：謝雅竹）1081115