更多編輯台推薦新聞：
IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關
科技

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈
國際

報告：數十億藥劑殘留排入水中 威脅全球食物鏈

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

總統：步入民主軌道是解決香港情勢最佳方法

最新更新：2019/11/15 17:06
總統蔡英文（前右）15日前往台南市東區南天府參香，受到民眾熱烈歡迎；蔡總統受訪表示，支持香港民主運動是台灣人共識，盼香港民主進入正常軌道上運轉。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月15日
總統蔡英文（前右）15日前往台南市東區南天府參香，受到民眾熱烈歡迎；蔡總統受訪表示，支持香港民主運動是台灣人共識，盼香港民主進入正常軌道上運轉。中央社記者張榮祥台南攝　108年11月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）香港情勢險峻，總統蔡英文今天在台南市表示，處理香港情勢最佳方法就是中國實踐當年承諾，讓香港進入民主的軌道上。

蔡總統今天下午前往台南市東區南天府上香祭拜、接受媒體聯訪時指出，香港情勢會發生到如今的情況，主因是中國對香港的民主進程做過承諾，這個承諾卻沒有實現。

蔡總統表示，支持香港民主運動是台灣人的共識，希望香港民主進入正常軌道上去運轉，香港人也應該有得到保障民主自由的承諾，這也是台灣2300萬人的共識，任何政治人物都不能違反台灣人共同的意志。

蔡總統說，台灣人非常在意台灣的民主自由，將用最大的決心和力量去保護，台灣人也支持香港人爭取民主自由。

至於國民黨總統參選人韓國瑜透過臉書發表「解決香港情勢，我挺港人全面民主普選」的看法，蔡總統表示，韓國瑜終於講出台灣代表性政治人物應該要講的話。（編輯：謝雅竹）1081115

延伸閱讀
總統：不該對人民開槍 港府應回應民主承諾蔡總統：沒有主權的民主自由沒有保障蔡總統：2020大選關鍵在投票率

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報