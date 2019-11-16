苗栗站台羅貴星 賴清德：香港啟示台灣要守住主權

前行政院長賴清德（前左）16日到苗栗縣為民進黨籍立委參選人羅貴星（前右）輔選站台，賴清德表示，台灣主權一定要守住，這是香港給台灣的啟示。中央社記者管瑞平攝 108年11月16日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）前行政院長賴清德今天到苗栗縣為民進黨籍立委參選人站台時表示，香港事件引發人民恐慌，所以台灣主權一定要守住，維持民主人權制度，這是香港給台灣的啟示。

獲民進黨徵召參選苗栗縣第一選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）立委的苗栗縣議員羅貴星，今天在苑裡鎮成立聯合競選總部，賴清德、立法院副院長蔡其昌到場支持。

賴清德致詞表示，羅貴星除擔任苗栗縣議員外，還是三義鄉農會理事、三義觀光協會理事長，平常更提供鄉親法律扶助服務，可說是全面性的民意代表，更是民進黨難得的人才，呼籲民眾支持，一定能為地方爭取更多的資源和預算。

賴清德說，香港事件引發人民恐慌，香港警察衝進大學，發射催淚彈攻擊學生，引來歐美國家的注意，我們不但要更加小心，還要更加支持香港，所以台灣主權一定要守住，維持民主人權的制度，這是香港給我們最大的啟示，這也是要支持總統蔡英文的原因。

羅貴星致詞表示，某位立委參選人每到選舉，就把西濱快速道路苑裡交流道拿出來講，但遲遲沒有看到政見落實，若可順利當選，一定請中央協助，設立苑裡交流道，並在苑裡成立服務處，幫鄉親解決生活上的問題。（編輯：張銘坤）1081116