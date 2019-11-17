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時力與張怡聯盟 角逐屏南立委席次

最新更新：2019/11/17 17:19

（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量今天表示，與有意角逐屏東縣第2選區的無黨籍立委參選人、律師張怡合作，組成時力聯盟，希望能翻轉屏東，找回政治乾淨天空。

屏東縣第2選區（屏南）現任的民進黨立委莊瑞雄，因列入下屆民進黨不分區名單，改由同黨現任立委蘇震清參選，而時代力量立委黃國昌日前呼籲時力黨中央，應徵召人選出來選屏南立委。

時代力量今天召開決策委員會會後記者會，黨主席徐永明說，決策委員會無異議通過，與張怡透過時力聯盟方式，在屏南立委選舉以及政黨票上進行合作，而時力聯盟是時力在下個階段，開拓政黨票與地方選舉上，與志同道合者共同合作新的模式。

徐永明說，本來一開始是希望直接提名張怡代表時力參選，但她有自己的考量，進一步討論後，決定用時力聯盟方式合作，時力支持她在屏南選立委，而她則支持時力在屏南衝政黨票。

張怡在記者會前，已於個人臉書說明參選原因；記者會上，張怡提到希望有新的力量改變屏東現狀，除了時力之外，她找不到合適的政黨。

張怡說，她還是不想加入政黨，但自己欣賞時力的做事方式，因此決定採取策略聯盟方式，希望當民眾遇到困難時，可以找他們，不會求助無門。

黃國昌表示，時力聯盟就是價值聯盟，2020的選舉只是開始，對於屏東民眾的承諾，時力跟張怡的團隊會共同合作，在屏東設立翻轉屏東未來政治重要的戰略據點，從今天開始戰鬥。（編輯：蘇志宗）1081117

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