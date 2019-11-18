捲入韓國瑜豪宅案 高美蘭聲明即日起請長假

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高市府觀光局主任秘書高美蘭因捲入高雄市長韓國瑜「豪宅案」，被要求列席高雄市議會說明，但她多次請假迴避，今天發表聲明指即日起請事假一個月，盼觀光局免受政治因素干擾。

高雄市副市長葉匡時上午於高市議會總質詢後接受媒體聯訪有關高美蘭聲明請長假一事時表示，「尊重當事人的意願」，高美蘭是請事假；至於是否影響觀感一事，應由觀光局回應。

對此，高雄市政府觀光局代理局長邱俊龍受訪時未針對觀感一事做回應，他說，如果請事假超過規定，依法就是扣薪假。

民主進步黨籍高雄市議員康裕成、高閔琳及陳致中等人多次點名高美蘭應列席市議會說明財產申報等問題，但高美蘭先是請休假、事假，上週又請公假赴日本，葉匡時當時答覆市議員質詢時指「鼓勵她出席，不能脅迫」。

依據高美蘭上週請假情形，今天要返回崗位上班，但高市府媒體群組在上午9時30分許貼出她「是非自有曲直，公道自在人心」的4點聲明。

高美蘭的聲明指出，首次擔任公職第一次財產申報，依表單認定申報，如有因不了解規定疏忽，絕非刻意申報不實。依規定現金、存款及股票未達新台幣100萬元門檻，即可不申報。房產投資都是許多年前的往事且當時並非公職，資產增減有一定的過程，非倚靠公職非法取得，唯有相信公道自在人心，自有清白之時。

聲明並表示，期盼各界共同為高雄的發光發熱打拚，就此拋開政黨的糾結與對立，勿再因政治的攻防而嚴重影響到公義的判斷。

聲明最後指出，目前政治的紛擾已經讓一切失焦，為避免有行政不中立的疑慮，自即日起將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間，期待觀光局同仁可以因此專心推廣觀光，免受太多政治因素干擾。

針對高美蘭請長假一事，民進黨高市議員林智鴻表示，高美蘭「不斷閃躲，豈不是心裡有鬼？」高美蘭與其請長假，為何不直接請辭。（編輯：戴光育）1081118