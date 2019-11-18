英德配成軍 柯文哲：沒有加分也沒有扣分

（中央社記者梁珮綺台北18日電）針對前行政院長賴清德擔任總統蔡英文副手，英德配成軍，台灣民眾黨主席柯文哲今天評估，會拉到一點獨派的票，但也會失去非新系的票，「沒有加分也沒有扣分，這就是問題」。

柯文哲今天上午帶領民眾黨立委參選人赴台北市選委會造勢，接受媒體聯訪時表示，英德配沒有加分也沒有扣分，而是一張安全牌，「這就是問題」。

對於英德配是否能拉到獨派的票，他認為，會拉到一些獨派的票，但也會失掉一些非新系的票，因為當初民進黨總統初選廝殺激烈，「殺完以後，現在也是假裝笑容接納賴清德，以後大家都叛變」。

柯文哲透露，「我有聽到這樣的聲音，以後大家會有樣學樣」。不過，當媒體追問從哪裡聽到風聲時，他則不願正面回應，「私底下我跟你講」。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜批評英德配是派系妥協，不是理念結合，柯文哲則不置可否，表示世界上本來就多有妥協，重申「沒有加分也沒有扣分」。

至於國民黨台南市議員謝龍介宣布「大選一結束就參選黨主席」，柯文哲則認為，參選是每個人的權利，他沒有意見。

媒體追問是否認為國民黨「宮廷內鬥又開始」，他表示，這件事是「贏棋變輸棋」最典型例子，也能給全國民眾作為借鏡。

他進一步說明，2016年選舉時，所有人都以為國民黨毀了，要低迷20年，沒想到2018年死灰復燃，反而是民進黨慘了，結果到了2020年選舉前夕，國民黨內亂，原本能下贏的棋走到輸。

蔡總統17日宣布賴清德擔任副手後，2人隨即兵分兩路，分別前往嘉義、台中拉抬立委選舉聲勢，並出席全國競選總部成立大會。（編輯：洪學廣/李亨山）1081118