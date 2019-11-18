彰化藍綠立委8選將 千人助陣登記熱鬧拚場

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）彰化縣4個選舉區藍綠立委參選人都搶在今天聯合登記，由於雙方各有千名支持者到場，警方出動優勢警力築人牆隔開雙方維持秩序，過程熱鬧但平和。

國民黨彰化縣立委參選人第1選區柯呈枋、第2選區張瀚天、第3選區謝衣鳳、第4選區蕭景田今天由彰化縣長王惠美及千名支持者陪同下，穿著國民黨球衣、頭戴埔鹽順澤宮冠軍帽，步行前往彰化縣選委會登記參加第10屆立委選舉，現場氣氛熱鬧。

王惠美逐一授予象徵傳承經驗及「強棒出擊」球棒給每一名參選人，並作勢揮出勝利全壘打。王惠美說，祝福國民黨總統參選人韓國瑜及彰化縣4名立委參選人高票當選，以利為彰化爭取最大資源來照顧鄉親。

國民黨選將離開時，民進黨支持者陸續聚集，為避免雙方擦槍走火，優勢警力築人牆隔開，接著民進黨秘書長羅文嘉、民進黨彰化縣黨部主委邱建富率第1選區立委參選人陳秀寶、第2選區黃秀芳、第3選區洪宗熠、第4選區陳素月到場聯合登記，展現團結氣勢。

羅文嘉說，民主成果在彰化一代傳承一代，今天帶黨籍立委參選人聯合登記，是要向鄉親推薦4名善良、優質、專業的政治工作者，也是民進黨對彰化鄉親負責的表現，希望選民一定要支持總統蔡英文及民進黨提名的區域立委，政黨票也投給民進黨。

彰化縣立委第1選舉區為伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉；第2選舉區彰化市、花壇鄉、芬園鄉。

第3選舉區芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉；第4選舉區大村鄉、員林市、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、田中鎮、二水鄉。（編輯：洪學廣）1081118