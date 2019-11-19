韓國瑜：民進黨用欺騙治國 總統府在等一個良心

國民黨總統參選人韓國瑜19日表示，民進黨完全是在用欺騙治理國家，「總統府在等一個良心」。中央社記者王承中攝 108年11月19日

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，民進黨指台商海外資金會回流，是用欺騙治理國家，前行政院長賴清德說台灣已是主權獨立國家，名叫中華民國，這是另外一種欺騙。他說，「總統府在等一個良心」。

總統蔡英文隨後透過官方LINE發出訊息指出，台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。韓國瑜、國民黨立委和特定媒體對台商回台投資的扭曲，完全不是事實，請大家幫忙澄清這些錯誤的訊息。

經濟部次長林全能昨天表示，台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入。

韓國瑜跟搭檔張善政上午共同出席台灣尤努斯基金會舉辦的「第二屆社會型企業東亞年會」，韓國瑜在會後受訪表示，民進黨日前表示台商海外資金會回流，但現在看起來就是兩個字「欺騙」，完全用欺騙在治理國家，讓他非常感慨。

總統對韓國瑜的說法指出，資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資。她說，3年多來政府毫不鬆懈，改善國內經濟體質，調整法規，提供企業更好的投資環境，加上產業政策正確引導，才能承接起貿易戰的轉單效應，讓國內外頂尖大廠都搶著投資，國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。

對於總統蔡英文搭檔、前行政院長賴清德表示，台灣已是主權獨立國家，名叫中華民國，並質疑國民黨和韓國瑜所帶領的方向其實是「被統一」，中華民國將真正滅亡。

韓國瑜指出，這是另外一種欺騙，所謂台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，股票術語是「借殼上市」，而不是真正認知到國父孫中山先生在1911年創立的中華民國，到現在的台澎金馬。呼籲英德配一定要對國家定位講清楚，否則又是另一種欺騙。

對於韓國瑜昨天指出，蔡總統的造勢場合是「等一個便當」，蔡總統則回應，「高雄市民也在等一個市長」。韓國瑜今天再度表示，「蔡總統執政3年半，說高雄市在等一個市長，但是總統府在等一個良心」。

媒體詢問，前新北市長朱立倫是否要接競選總部主委。韓國瑜僅表示，他對於朱立倫非常感謝，未來時機成熟時，會跟社會各界報告。（編輯：林興盟）1081119