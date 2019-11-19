藍指台商回台投資帳面零元 總統：匪夷所思

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天對台商回台投資帳面金額遭對手陣營批評表示，如果是一個有經驗而且做到金管會主委、執掌國家重要政策的人與政黨，說出這樣的話，令人匪夷所思：另對手韓國瑜自比良心，總統表示，相信很多人不會贊同。

中央選舉委員會受理第15任總統、副總統選舉登記的第二天，尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文今天下午與搭檔賴清德前往中選會正式登記參選，兩人身穿黑色套裝一起現身，完成登記後，接受媒體訪問，總統也貼心幫賴清德調整麥克風，受訪全程賴清德表情專注。

前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗昨天批評台商回台投資帳面實際數字是0元，對手韓國瑜更稱是謊言治國，總統今天表示，昨天國民黨提出這樣看法的立委，如果是一般人民不是很清楚，「我們應該好好解釋」，但如果是一個有經驗而且做到金融監督管理委員會主委、執掌國家重要政策的人與政黨說出這樣的話，「我是覺得匪夷所思」。

她進一步說，現在台商回來投資正在進行當中，他們的廠房都在擴建當中、也都在購買機器當中、 僱用新的員工，實實在在正在進行，因為這次的急單與轉單來得很快，很多廠商以現在在台灣有的生產機器擴充為主，他們的資金也是以自有的資金、在地的資金來支援，所以不能說因為沒有匯錢，從中國或其他國家匯錢進來就說沒有投資，這是一個錯誤的觀念。

「所謂投資就是看生產能量是不是在這裡有擴充」總統表示，事實上，這是確確實實正在發生的事情。

總統昨天表示高雄在等一個市長，請假參選總統的高雄市長韓國瑜今天回說總統府在等一個良心；蔡總統表示，總統府已經有一個良心，而且這個良心會繼續再做4年，以韓國瑜過去這樣信口開河，而且對於所做的承諾，都不當作一回事，「把自己比做良心，相信很多人不會贊同」。

記者問國民黨主席吳敦義回應國民兩黨不分區名單提出後雙方支持度落差從15%縮減到8%，總統說，吳敦義看的民調與她不一樣，如果吳敦義持這種看法，為何國民黨的正副總統參選人與他不一樣，是不是他們內部要先討論一下。

賴清德昨天在臉書發文表示，台灣已經是主權獨立的國家不需要再宣布台獨，但對手韓國瑜指稱這是股票術語的借殼上市，記者請總統表態是否支持台獨。

總統表示，「我們有主權、有政府、我們有民主自由的機制、我們有防衛自己的國防、我們也有外交，這個就是我所講的中華民國台灣」總統說，真的不知道韓國瑜所講的借殼上市是什麼意思。（編輯：林興盟）1081119