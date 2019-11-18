台商回台投資落實 經部：未限定使用境外資金

（中央社記者廖禹揚台北18日電）今年通過經濟部台商回台投資方案聯審資金至今近7000億，國民黨立委今天質疑目前尚無海外資金匯入，經濟部回應，台商回台投資並未限定使用境外資金，兩者無直接關係。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財政委員會質詢指出，有業者反應，經濟部統計的台商回台總投資額計入既有投資，且目前尚未看到海外資金匯入，對經濟部發布台商回流資金大爆發的說法提出質疑。

經濟部傍晚發布新聞稿回應，歡迎台商回台投資行動方案，是為鼓勵在中國大陸投資、且受到美中貿易衝突影響的台商回台投資，並未限定要從境外匯回資金，使用自有新台幣帳戶投資本來就是企業的第一反應，不應因企業財務調度而質疑其投資落實狀況。

境外資金匯回管理運用及課稅條例，則是以優惠稅率吸引境外資金匯回國內，引導資金投資產業升級，經濟部強調，此方案與歡迎台商回台投資行動方案並沒有直接關係。

經濟部進一步說明，為因應急單，廠商必須以最快速度投產搶訂單，才能取得市場先機，因此台商回台第一階段多先以自有資金或融資因應，且多以既有生產基地擴廠、增加產線。

經濟部也指出，根據金融監督管理委員會發布台灣上市櫃公司由赴中國大陸投資收益累計匯回金額統計，今年前2季累計匯回新台幣4623億元，比去年全年總額還多159億元，顯示企業今年早就在進行內部資金調度。

經濟部表示，目前通過申請的153家企業，都經過投資台灣事務所審查，後續會同工業局實地訪視投資計畫是否落實，並非原有的擴廠計畫。而今年至今累積的6971億投資額，較2012至2014年曾推出的鼓勵台商回台方案2年內帶動的2414億元大幅成長，確實可稱得上是「投資大爆發」。（編輯：林孟汝）1081118