台商回流熱GDP逆勢上修 央行理事提兩大觀察點

（中央社記者潘姿羽台北13日電）全球景氣逐步趨緩，台灣則受惠於轉單效應及台商回流熱潮，經濟成長率得以逆勢上修，不過喜憂參半，有央行理事認為，廠商對未來展望樂觀，但台商回台帶動國內實質投資成長情況仍有待觀察。

據央行發布的第3季理監事會議事錄摘要，國內經濟情勢方面，國內投資對於經濟發展的影響成為央行理事重點關注議題，多數理事認為，政府端出的投資方案，已經有所成效。

一名央行理事指出，雖然今年台灣出口成長率將低於去年，但受惠於台商回台投資，台灣相對其他亞洲國家的出口減幅較小，而且對美出口大幅成長，並帶動近幾個月資本設備進口增加，不僅將推升國內投資，也反映廠商對未來經濟的樂觀預期。

其他理事也抱持正面看法，指出投資金額將在今年底前及未來幾年陸續到位，而投資廠商以電子資訊及金屬機電產業為主，有助於相關供應鏈發展，並帶動關聯性投資效應。

另一名理事則說，台商回台投資的資金來源包括國內銀行貸款、一般管道回流、「境外資金匯回管理運用及課稅條例」管道回流；如果台商能帶回資金且進行實質投資，並向國內金融機構貸款，不只能夠促進國內投資，還能去化銀行餘裕資金，對金融體系及實質經濟將有助益。

儘管不少理事都從經濟數據中看到好消息，但也有名理事提出值得憂心之處，認為成效仍有持續觀察。

這名理事表示，國內機構多預期今年投資穩健成長，主要是因為半導體廠商持續擴充設備與製程提升，加上台商回台效應挹注所致；不過他觀察，今年前8月半導體機器設備進口明顯成長，其他產業及台商回台投資帶動的非半導體機器設備進口卻僅小幅成長，反映部分台商是以增加現有國內產能或重建閒置產能因應，因此台商回台帶動國內實質投資成長情況仍有待觀察。（編輯：林淑媛）1081113