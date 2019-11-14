根留台灣再添佳音 美超微加碼投資200億

經濟部投資台灣事務所14日通過美超微電腦（圖）、晨州塑膠工業等2件根留台灣投資案，共將投資逾216億元，估可帶來1606個本國就業機會。（圖取自facebook.com/Supermicro）

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部投資台灣事務所今天通過美超微電腦、晨州塑膠工業等2件根留台灣投資案，共將投資逾216億元，預估可帶來1606個本國就業機會；根留台灣企業總投資額至今已逾494億元。

投資台灣事務所今天召開根留台灣加速投資行動方案第10次聯審會議，其中美超微電腦（Supermicro）將投資新台幣約200億元，新建高階伺服器研發製造中心與軟體開發園區，並擴大倉儲及物流中心、增加自動化系統組裝生產線，規劃招募約1700名創新研發及相關專業人才。

美超微電腦公司是1993年在矽谷創辦的科技公司，創辦人梁見後在台灣退伍後才到美國留學念研究所，主要產品包括伺服器主機、儲存及機櫃解決方案、網路裝置、伺服器管理軟體、工作站等，已是全球出貨量第一的伺服器系統大廠。

蔡英文總統曾於4月底出席美超微公司斥資20億元，擴建桃園亞太科技園區第二期工程動土典禮，當時美超微表示後續將持續加碼到100億元。

同時，IC承載盤世界前二大、記憶卡外殼世界第一大供應商晨州塑膠工業則將投入逾16億元，在台中外埔新建廠房與智慧自動化產線，擴大IC承載盤產能，預估可創造47個本國就業機會。

投資台灣事務所今天也通過目前最大台商回流申請案，群創光電將在台投資701億，經濟部官員表示，台商回台投資申請案年底前還有約20案待審，根留台灣較少，中小企業投資則多達50、60案。

官員分析，依近期申請趨勢來看，台商回台投資的第一波高峰期已漸入尾聲，後續還要看國際經貿情勢變化，經濟部也會持續追蹤投資案落實狀況，預估今年及明年都會有約2000億元投資落實。（編輯：林孟汝）1081114