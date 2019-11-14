台商回流最大咖 群創大手筆投資701億

（中央社記者廖禹揚台北14日電）經濟部投資台灣事務所今天通過群創光電投資案，將帶來新台幣701億元投資；台商回流總投資額累計已6971億元，突破7000億大關指日可待，預估可創造5萬6294個本國就業機會。

經濟部投資業務處發布新聞稿表示，歡迎台商回台投資方案今天通過全球第4大液晶面板廠群創光電申請案，群創光電規劃在竹科、南科展開投資計畫，擴大AI智能製造自動化、提升前瞻技術研發能量來因應國際供應鏈洗牌困境。

經濟部透露，群創光電規劃移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在台南打造自動化ZERO TOUCH關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅；同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品，藉此擴大投資、重建台灣供應鏈競爭力，加速顯示器產業升級轉型，鞏固台灣關鍵零組件戰略地位。

群創光電這項投資案為目前通過歡迎台商回台投資行動方案案件中投資金額最大案，其次為不具名電子大廠的547億元、友達光電407億元、不具名電子大廠356億元、不具名電子關鍵零組件大廠330億元。（編輯：林孟汝）1081114