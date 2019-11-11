台經院看好台灣成長動能 估明年坐穩四小龍之首

（中央社記者吳柏緯台北11日電）台灣連續2季經濟成長率都站上亞洲四小龍第一，這股動能可望延續到明年。台經院今天表示，以目前國際經濟情勢預測，明年台灣很有機會持續坐穩四小龍之首。

台灣經濟研究院今天舉行2020年景氣趨勢研討會，不但將今年全年的經濟成長率大幅上修到2.40%，並首度公布明年的GDP預測數字，達2.45%。

台經院院長張建一接受媒體採訪時表示，對於明年台灣的經濟成長率保持在亞洲四小龍首位的情形，樂觀看待。他預估，明年韓國、香港與新加坡的GDP大約都會落在1%到2%之間，而台經院預測台灣的GDP為2.45%，高於其他三者。

張建一指出，國際貨幣基金組織（IMF）也已預估明年的全球經濟成長率會較今年好，代表全球景氣轉變。而台灣的內需市場，仍是主要驅動國內經濟成長的力量，而明年的出口表現也可望比今年更好。

造成這樣轉變的原因，張建一認為仍是受惠於美中貿易戰的產線轉移，台灣生產出口取代中國生產出口。除此之外，半導體廠商持續投資、5G基礎建設加速，都將使台灣的投資與就業環境更加穩定，且進一步帶動內需成長。

張建一表示，台灣這幾年維持低度成長的情形，但若能夠利用未來5到10年的時間調整結構，未來經濟成長率的成長軌跡要達到4%到5%，確實是有可能。（編輯：黃國倫）1081111