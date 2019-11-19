藍不分區登記費自行負擔 黨務人士：恐有人退出

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨黨務人士今天表示，由於黨產遭凍結，這次不分區登記費用新台幣20萬元，被提名人需自行負擔，預估可能會有被提名人選擇退出，目前名單還在等黨主席吳敦義做最後核定。

國民黨不分區立委名單日前經中央委員會議通過，但引發的爭議仍餘波盪漾，除前陸委會副主委張顯耀遭中央委員投票否決外，不同意票多於同意票的中常委范成連，今天下午發聲明退出提名，而日前考慮是否接受提名的台南市黨部主委謝龍介則表示，決定留在不分區名單。

國民黨文傳會下午發布新聞稿表示，范成連事前已電話告知中央黨部，有意自動謙讓，也因范成連未在截止時間前完成相關登記程序，因此視同放棄提名，將依照規定，按順位依次遞補，並簽報黨主席吳敦義核定。

不願具名的黨務人士告訴中央社記者，張顯耀、范成連遺留下的缺額，依規定將由同為男性的中常委曾文培遞補。現在不分區名單從原先的34人，減少為32人，且因國民黨黨產遭凍結，這次列名不分區名單內的被提名人，每個人需自行繳交20萬元的登記費用，名單恐怕還會有異動。

黨務人士指出，以往登記費用都是黨中央幫忙出，這次由於需自行繳交登記費用，預估可能會有距離不分區安全名單較遠的被提名人選擇放棄，實際人數恐會下修，目前都還在進行相關作業，吳敦義也未核定名單，最終的人數仍未確定。

對於是否會重新提滿34人，黨務人士表示，機會不大，因為不分區立委提名人選須經過中央委員會議行使同意權通過，若補提名就要再次召開中央委員會議。中選會受理政黨不分區立委申請登記的時間到22日，在時程的安排上，恐怕來不及召開臨時中央委員會議。

這次國民黨不分區提名引起極大爭議，名單數度更動，國民黨中常會13日通過的不分區名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，前立委邱毅成大黑馬排第8，吳敦義則排第10，但引發黨內基層不滿，隨即在15日召開臨時中常會調整名單，第1名改為國民黨立委曾銘宗，邱毅退出，張顯耀進榜，而吳敦義往後退至14名。

國民黨16日召開中央委員會議，針對不分區立委名單行使同意權。張顯耀不同意票106票、超過出席人數過半，將取消提名。列第2名的葉毓蘭獲53票不同意票、第4名的退將吳斯懷不同意票達82票、第16名世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜不同意票89票。第19名的范成連不同意票也高達89票，吳敦義則獲得58票不同意、127票同意。（編輯：謝佳珍）1081119