民進黨基隆立委審慎樂觀 桃園6席選情膠著

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨中常會今天安排桃園市及基隆市立委選情報告，與會人士轉述，基隆立委蔡適應選情審慎樂觀，桃園6席區域立委選情膠著，如何吸引年輕選票支持是勝選關鍵。

民進黨中常會今天邀請桃園市競選總部執行總幹事呂林小鳳、基隆立委參選人蔡適應，向中常委們報告選情。

蔡適應會後受訪指出，目前基隆立委選情審慎樂觀、小幅領先，不過仍戒慎恐懼；總統的部分，他做的民調，總統蔡英文在基隆微幅領先約1到2%，黨中央民調則領先10%；各黨公布不分區立委名單後，基隆市民對國民黨不分區名單頗有意見，也因此讓民進黨的政黨支持度有成長。

蔡適應表示，明天下午蔡總統將陪同他赴選委會登記，訴求「從台灣頭開始贏起」。

中常會與會人士轉述，會中提及，前議員陳志成將代表台灣維新黨參選基隆立委，陳志成已領表但尚未登記，陳志成是否登記，待觀察；目前民進黨在基隆民調雖然領先，但差距無法拉開，要謹慎應對。

與會人士說，目前桃園選情，總統部分是小幅領先，區域立委膠著；近幾年桃園年輕人口增加，在桃園市長鄭文燦努力之下，藍綠版塊有在移動，但回到基層選舉，還是要很努力，尤其上次多數立委選區是驚險獲勝，桃園基本盤藍大於綠，立委選情還是比較緊張。

與會人士指出，桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園11里），現任立委鄭運鵬對上國民黨的陳根德，台灣民眾黨的陳泓維也會影響選情；上屆綠黨社會民主黨聯盟的王寶萱在此區拿下8.68%選票，其票源會流向何方，也牽動選情，目前鄭運鵬積極爭取年輕選票。

桃園市第2選區（楊梅、大園、新屋、觀音）現任立委為民進黨陳賴素美，但她在黨內初選時輸給前桃園市政府顧問黃世杰；黃世杰對手為前桃園縣長吳志揚，吳的地方實力相當雄厚。

與會人士說，陳賴素美日前有出席桃園競選總部成立大會及蔡總統行程，黨內對整合有信心，也會加強楊梅等關鍵選區。

桃園市第3選區（中壢）國民黨桃園市議員魯明哲，對上民進黨的彭俊豪；與會人士指出，年輕選票是此區突圍關鍵。

桃園市第4選區（桃園區），民進黨現任立委鄭寶清尋求連任，對上國民黨市議員5連霸的萬美玲。鄭寶清上次以160票險勝，現在也是積極搶年輕選票。

桃園市第5選區（龍潭、平鎮）現任立委為國民黨呂玉玲，民進黨派出現任不分區立委蔣絜安；與會人士說，此區也是選情膠著，蔣絜安在客家團體有一定支持度，黨部則希望她在新媒體多一點曝光。

至於桃園市第6選區（大溪、八德、復興、中壢12里）則是尋求連任的現任無黨籍立委趙正宇，對上陳學聖；民進黨不提名，與趙正宇合作。

與會人士說，趙正宇有自己的打法，陳學聖選過桃園市長，有一定知名度，此外，上屆投入該區選舉的綠社盟呂東杰獲得4.49％選票支持，這票源的流向，也受關注。（編輯：紀淑芳）1081120