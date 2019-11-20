替身障者發聲逾20年 滕西華因一句話願披戰袍

（中央社記者張茗喧台北20日電）親民黨今天公布不分區立委名單中，民間監督健保聯盟發言人滕西華位居首位。社工背景的滕西華從小遭霸凌立志當社工，20多年來積極替身障者爭取用藥、無障礙空間。

滕西華接受中央社記者訪問時坦言，她過去從未想過參政，在決定是否參選的期間她整整失眠3天，一方面思考自己能否勝任這份工作、承受來自各方的指教，也深知未來不能再像過去在非營利組織一樣做自己，對於家人的影響也很大。

為此，她甚至找星星王子算了此生第一次塔羅牌，塔羅牌指是她「時間到了」、「多年努力可以有收穫」，給予她支持力量，最後因親民黨主席宋楚瑜副手余湘問她「妳辛苦做事這麼多年，最終想達到什麼目的」，讓她決定放手一搏。

留著俐落短髮、談吐條理分明的滕西華出身雲林縣，擔任家中長女的她，從小學三年級就得站在板凳上替弟妹煮飯、洗衣服，弟妹在學校被欺負也是她姊代母職出頭處理，從小便正義感十足。

滕西華說，由於爸爸是外省職業軍人，加上她個性好強事事力求第一，讓她在一群本省孩子裡顯得格格不入，經常被霸凌、孤立，每當她覺得孤單便會找輔導老師吐露心情，也讓她對社工這份工作有所憧憬，從小就立志成為社工師。

高中考大學那年，即便分數有機會錄取國立大學的中文系或歷史系，她仍義無反顧進入東吳大學社工系，從大一下學期開始利用寒暑假隨社團到偏鄉替孩童課輔，大學3年多期間也輪流到醫院各個部門做義工，從門診、急診、志工部都跑過，也讓她體認自己並不適合在醫院裡工作；此外，她也在校園課程中接觸兒童、青少年、家庭相關社工工作，瞭解各個不同體系運作。

社工雖是她一生的志業，但畢業那年父親病倒，她只好回到雲林一家股票上市公司擔任總經理秘書，不僅學習到高效率的工作方式，也得學習和各個部門溝通合作，對她的人生歷練助益很大。

隔年她正式踏入社工界，第一份工作就是擔任精障社工的滕西華說，大學時期她跑遍各科實習，唯獨就是沒到精神科，想不到這份工作一做就是20多個年頭，這段期間一度因服務組織的狀況不好，長達5年沒領過一毛錢，直到步入婚姻，才靠先生收入撐起整個家，她也能更全心投入這份志業。

滕西華回憶，早年沒有健保的時代，許多家庭因為負擔不起精神病治療費用，只好把精障患者送到花蓮玉里，成為街友後政府就會全權負擔醫療費用，避免一個人拖垮整個家庭。

後來即便有了健保，給付的卻是會造成嚴重副作用的老藥，她曾聽一名重度憂鬱者形容，吃了傳統精神藥物以後，整個人像進了冷凍庫，沒有任何感覺，不論清醒時、不清醒時都處於痛苦的狀態，後來那人索性停藥，繼續飽受精神病煎熬。

滕西華不解明明有新藥，健保為何不給付，此後她一腳踏進健保領域，加入搶救健保聯盟（民間監督健保聯盟前身），當時更到台大健康政策與管理研究所進修，開始參與健保政策，曾串連全台家屬進行抗爭，要求引進新的精神藥物，讓患者得以接受治療、重拾生活品質。

深耕精障領域多年，滕西華也和許多身障團體合作，認為只要是人，基本的需求就是一致的，應該人人平等，因此她轉而推動無障礙相關政策，參與營建署「建築物無障礙設施設計規範」相關立法，要求新設立的大樓都應符合無障礙空間規範，也利用「銀髮商機」角度和餐廳業者溝通，讓身障者行動更無礙。

說起她和長照領域淵源，也是一段故事。滕西華說，早年她到蘭嶼做失智症相關訪查時，當地村長說蘭嶼因沒有專科醫師，失智症患者無法接受鑑定、拿不到身障手冊，也沒有失智症藥物可用；在偏鄉的失智長輩更是無處可去，只能關在家裡由家人照顧，也讓各種照顧悲劇不斷上演，讓她開始關注長照領域。

除了失智，失能帶來的照顧壓力也令她印象深刻。以中風為例，國外將中風後前6個月視為復健黃金時期，但同樣的狀況在台灣卻是「黃金花光光」的6個月，因健保資源有限，政府擔心中風患者賴在醫院，最多只能連續住院28天，但若真的出了醫院，患者照顧、回診都是大問題。

滕西華說，根據統計，台灣65%公寓沒有電梯，照顧者80至90%都是女性，根本背不動失能長輩，一旦要回診，搶復康巴士就像搶花蓮火車票一樣，約不到只能約無障礙計程車，若是再嚴重一點的失能臥床者只能靠救護車接送看病，來回交通費就要價新台幣3000至4000元，因此窮人只好把失能家人放在家裡，任由失能狀況愈來愈嚴重，也讓肺炎等各種併發症一一找上身。

滕西華說，幾年前她婆婆失能後，她第一次成為長照系統使用者，她才驚覺縱使自己對長照資源有多了解，實際使用時卻困難重重，單單申請輔具、改善環境的補助就等到天荒地老，認為政府實在太不信任人民，有誰會為了詐領長照補助買輔具這一點點錢，故意讓家裡的人失能，此後更能感同身受照顧者心情。

滕西華說，未來若有機會成為立委，除了繼續在身障相關政策著力，強化無障礙環境、無障礙診所規範、輔具取得等相關需求外，弱勢團體、長照等相關政策也是一大重點，同時將強化醫療體系待遇、勞動環境以及病人權益。

健保方面，她認為，建立合理的保費結構相當重要，因為不論透過增加自費壓榨患者或壓榨醫護人員，對於患者的權益都有害無益，「社福、人權不分黨派」，希望各界一起讓健保愈來愈好，民眾才能受惠。

至於長照體系，則有暫時踩煞車的必要。滕西華說，長照2.0推動以來，在全台大量布建資源，但大量問題也隨之而來，因為長照不像健保有現成的醫院和患者，而是新長出來的據點，也需要花時間找出失能者，導致很多好的政策無法上行下效，建議先緩下來，將現有資源妥善運用、調整，再繼續擴大服務範圍。（編輯：葉俐緯）1081120