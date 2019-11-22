范雲嗆柯文哲：不願意跟他合作就是被收買

（中央社台北22日電）連日來與台北市長柯文哲隔空舌戰的社民黨前召集人范雲，今天臉書發文說，她不滿柯文哲毫無證據就誅心，且完全雙重標準，願意和柯文哲合作，就是找回政治良心，不願意和他合作就是被收買、被斬首或無利可圖才離職。

范雲列民進黨不分區名單，引發柯文哲砲火，公開指控范雲遭民進黨收買，逼得范雲對外公開說柯文哲曾兩度找人徵詢她擔任副市長，此舉讓兩人戰火更烈，柯文哲甚至在台北市政府晨會上問幕僚說，有誰以前接觸過范雲，沒有人要承認；若身邊真的有掮客、騙子，順便揪出來。以他的個性我怎麼會用她，這麼兇。

范雲上午再度在臉書以「希望是完結篇了」為題發文，對柯文哲說法提出4點回應：

首先，她強調不滿的是，柯文哲毫無證據就誅心，而且，完全雙重標準。

范雲表示，如果柯文哲沒有證據就說她是「被收買」，若以同樣邏輯，她也可以因為柯文哲不敢對香港、圖博（西藏）人權表態，就說他是被中共收買。

范雲認為，柯文哲不能總是寬以待己、嚴以律人。願意和他合作的，就是找回政治的良心，不願意和他合作的就是被收買、被斬首或無利可圖才離職。

其次，范雲解釋她為甚麼不願意說出中間人一事，因為「兩次徵詢的中間人並不相同，是我們的共同朋友」，但她很確定他們當時都是柯市府團隊；范雲說，揭露這件事也是不得已，目的是想凸顯柯文哲對人對己不一致，她無意，也不想讓中間人為難，畢竟他們當時也都是一番善意，但柯文哲卻選擇否認到底。

范雲也感謝媒體記者，幫她找到2014年柯文哲找副市長的相關新聞報導。

第三，范雲強調，她很不滿柯文哲經常性地踩踏比他聲量小的人，因為柯文哲每天有媒體等著他，想罵誰就罵誰，想酸誰就酸誰。被他罵到與酸到的人，若沒有立刻在24小時內火力全開回應，真的死無葬身之地。

她認為，如果柯文哲相信政治就是找回自己的良心，也請他不要再在別人說真話的時候，說人家是媽祖託夢了。如果真心相信媽祖，請好好地去向媽祖下跪，找回自己的良心，才是人間有公理。

第四，范雲對柯文哲昨天公開說我「派」（台語的「兇」），又說她「囉哩八唆幹什麼」也有話說，她強調，為什麼堂堂一個台北市市長面對來自女性的理性質問時，會出現這麼情緒性的指責？（編輯：蘇龍麒）1081122