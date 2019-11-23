美參眾議員接連訪台 外交部：深化友誼增進合作

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）繼美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）10月訪台參加國慶後，外交部今天表示，美國聯邦眾議員佛羅瑞斯、瑞森紹爾也來台訪問，這將有助深化台美友誼，增進兩國在雙邊以及區域議題上的合作。

外交部發布新聞稿指出，佛羅瑞斯（Bill Flores）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）於22日至26日訪台；在台期間將與政府高層會晤，針對如何持續增進台美關係與區域情勢現況等議題交換意見。

外交部表示，佛羅瑞斯、瑞森紹爾都是台灣在美國國會的堅定友人，經常連署支持台灣的相關議案及聯名函。曾2度訪台的佛羅瑞斯眾議員為眾議院「國會台灣連線」成員，曾連署國會支持台灣參與「國際刑警組織」及「國際民航組織」的聯名函。

另外，外交部說，瑞森紹爾在今年初上任後即多次鼎力助台，包括連署「台灣保證法案」及「台北法案」，並投票支持「重申美國對台灣及執行台灣關係法的承諾」決議案。

繼參議員克魯茲10月訪問台灣參與國慶活動後，佛羅瑞斯、瑞森紹爾等眾議員接續來訪，外交部對此表示，這展現美國國會參、眾兩院對台的一致支持；相信這次眾議員來訪將有助深化台美友誼，增進兩國在雙邊及區域議題上的互動與合作。（編輯：紀淑芳）1081123