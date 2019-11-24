網傳王立強是親戚 王定宇將對造謠者提告

（中央社記者陳俊華台北24日電）澳洲媒體披露中國間諜王立強欲干預台灣選舉，網路上更流傳王立強是民進黨立委王定宇的「堂房」。王定宇今天說，造謠者他都會提告求償，「姓王的都是我親戚，這種腦容量，真的該研究研究」。

澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，向澳洲當局托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。

臉書上有多篇貼文流傳，王立強是長期受民進黨金錢供應的「多面諜」，更指王立強與王定宇是「堂房」兄弟叔伯關係。

王定宇在臉書發文表示，韓粉無極限，這是一個提告並求償的機會，目前已經散播造謠的，他已請相關單位依法處理；造這種愚蠢的謠言，難道澳洲、美國情報部門，及美國、澳洲這些主流大媒體，都可以聽他的命令辦事嗎？「姓王的都是我親戚，這種腦容量，真的該研究研究」。

民進黨立委余宛如也在臉書轉發相關臉書發文截圖，余宛如說，繼Uber前總經理顧立楷是顧立雄兒子的不實耳語後，今天她看到最好笑的是這篇，「韓粉不要再造謠了」。

王定宇受訪時表示，疑似共諜的王立強在澳洲投誠這件事，5月分發生到現在，將近半年後遭國際知名媒體揭露，相關訊息要審慎查證、確認；中共資金進入台灣意圖騷擾社會安寧、影響政情已經不是新聞，甚至過去也查獲幾件共諜案，有偽裝成香港商人來台灣進行組織、滲透。

王定宇表示，王立強的角色是間諜、情報人員，或是中間人轉交資料的，還有待查明，他會要求國安單位啟動國際情報分享去了解情形，希望台灣的民主運作，是在沒有共產黨干擾、污染狀況下，讓人民自由判斷。

時代力量黨主席、立委徐永明也在臉書發文表示，再次提醒台灣紅色勢力滲透的嚴重程度，民進黨加速訂定「反滲透法」是好事；他也建議立法院成立「跨黨派調查委員會」，釐清中國間諜「干預2020大選」一案，調查、立法併行也分割清楚，不要讓政治攻防成為國會立法怠惰的理由。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，移民署已經證明王立強沒有來台，且若以王立強所說有這麼大金額，是不可能匯進台灣，否則以國際間防止洗錢這麼嚴格，即使是分次匯款，金管會、調查局一定會發現異常；呼籲國安局、檢調依法調查清楚，公布真相給大眾知道。（編輯：蘇志宗）1081124