與傅崐萁競總成立撞期 黃啟嘉延期等韓國瑜站台

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）國民黨花蓮縣立委參選人黃啟嘉與總統參選人韓國瑜的聯合競選總部成立大會原訂27日舉行，今天下午緊急發出通知，延後舉辦，等待「瑜嘉同台」展現藍軍的團結氣勢。

花蓮縣前縣長傅崐萁以無黨籍身分登記參選花蓮縣立委，訂27日成立競選總部，與黃啟嘉競選總部成立大會撞期。傅崐萁自稱「正藍」，國民黨中常委妻子徐榛蔚為現任縣長的行政資源，令代表國民黨參選的黃啟嘉疾呼泛藍支持者集中選票、全面歸隊。

國民黨總統參選人韓國瑜原本規畫東部3天傾聽之旅，26日開始一路從台東往北，27日到花蓮、28日到宜蘭，但在傅崐萁21日登記參選立委後，韓國瑜隨即取消27日花蓮行。

黃啟嘉競選總部下午發出新聞稿表示，向花蓮的鄉親致歉，已確認韓國瑜27日另有行程無法抵達花蓮。而近日有許多韓國瑜與黃啟嘉的支持者再三懇託，希望看到「瑜嘉同台」展現正藍軍的團結氣勢。

競選總部指出，由於花蓮地勢狹長，中、南區的支持者交通往來時間動輒半日，也希望能夠集中能量一次展現。所以聯合競選總部順應民意，也基於鄉親的期待，並考量花蓮中、南區支持者的便利性與促進地方團結，臨時決定延期。

延期至何時，競選總部表示，目前還沒敲定時間。（編輯：黃世雅）1081124