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傅崐萁夫妻同跑活動 綠議員諷花蓮變雙首長

最新更新：2019/11/25 14:16
花蓮縣議會第19屆第2次定期大會25日進行總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財（左）指出，前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍身分登記參選花蓮縣立委，他曾當選3屆立委、2任縣長，妻子徐榛蔚為現任縣長的行政資源優勢，近來許多公開活動都能看到2人同時出席上台。中央社記者李先鳳攝　108年11月25日
花蓮縣議會第19屆第2次定期大會25日進行總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財（左）指出，前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍身分登記參選花蓮縣立委，他曾當選3屆立委、2任縣長，妻子徐榛蔚為現任縣長的行政資源優勢，近來許多公開活動都能看到2人同時出席上台。中央社記者李先鳳攝　108年11月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）民進黨籍縣議員莊枝財今天拿出一張盛岡山車嘉年華活動照片，質詢縣長徐榛蔚花蓮何時變成「雙首長」，諷徐被傅崐萁架空；莊枝財也以環保局長饒忠傳的訊息質疑縣府行政不中立。

花蓮縣前縣長傅崐萁以無黨籍身分登記參選花蓮縣立委，他曾當選3屆立委、2任縣長，妻子徐榛蔚為現任縣長的行政資源優勢，近來許多公開活動都能看到2人同時出席上台。

花蓮縣議會第19屆第2次定期大會今天進行總質詢，莊枝財質詢徐榛蔚表示，傅崐萁已是正式立委參選人，徐榛蔚是現任縣長，他接到選民告發縣府動用行政資源來輔選。

莊枝財拿出一張23日晚間在盛岡山車嘉年華活動的照片，照片中傅崐萁、徐榛蔚都穿上寫著「花蓮縣長」的日本服飾與日本參加者合照，他說，在日本外賓面前出現2名縣長這成何體統，花蓮是雙首長制嗎？還是徐榛蔚只是傀儡，這對體制和花蓮縣民都沒有辦法交代。

徐榛蔚答詢說，當天穿的衣服是日方製作的，2016年盛岡山車來花蓮遊行時，是傅崐萁縣長主持的，這是日方送的禮物。

另外莊枝財也拿出一張截圖，是環保局長饒忠利用通訊軟體為傅崐萁選舉動員，內容寫著韓國瑜、傅崐萁總部聯合成立時間和地點，並邀請所屬會員踴躍參加。

莊枝財更指出，此訊息為饒忠於21日上午10時19分縣議會質詢時間傳出的，饒忠坐在備詢區還私下傳此訊息，這有尊重縣議員嗎，這不叫動員什麼才是動員。

饒忠答詢說，傳訊息只是告知有這件事，沒有去動員。

莊枝財表示，他掌握到民政處長江東成利用宮廟、社團等系統動員為傅崐萁助陣；縣長室內秘書也有2、3人過去是國民黨工，竟利用公家資源在上班時間進行動員，明顯違反行政中立。

莊枝財要求縣府所有局處首長承諾會遵守行政中立，他能體諒縣長夫妻的事實，但不能動用縣府資源來行輔選之實，否則他將向監察院告發。（編輯：張芷瑄）1081125

民進黨籍縣議員莊枝財25日拿出一張盛岡山車嘉年華活動照片，質詢花蓮縣長徐榛蔚（右2）花蓮何時變成「雙首長」，諷徐被前花蓮縣長傅崐萁（左2）架空。圖左為花蓮市長魏嘉賢。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年11月25日
民進黨籍縣議員莊枝財25日拿出一張盛岡山車嘉年華活動照片，質詢花蓮縣長徐榛蔚（右2）花蓮何時變成「雙首長」，諷徐被前花蓮縣長傅崐萁（左2）架空。圖左為花蓮市長魏嘉賢。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年11月25日
花蓮縣議會第19屆第2次定期大會25日進行總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財（圖）拿出盛岡山車嘉年華活動的照片及環保局長饒忠傳的LINE訊息截圖，質疑縣府行政不中立。中央社記者李先鳳攝　108年11月25日
花蓮縣議會第19屆第2次定期大會25日進行總質詢，民進黨籍縣議員莊枝財（圖）拿出盛岡山車嘉年華活動的照片及環保局長饒忠傳的LINE訊息截圖，質疑縣府行政不中立。中央社記者李先鳳攝　108年11月25日
民進黨籍縣議員莊枝財25日拿出一張截圖，是花蓮縣環保局長饒忠利用通訊軟體為無黨籍立委參選人傅崐萁選舉動員，內容寫著韓國瑜、傅崐萁總部聯合成立時間和地點，並邀請所屬會員踴躍參加；質疑縣府行政不中立。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年11月25日
民進黨籍縣議員莊枝財25日拿出一張截圖，是花蓮縣環保局長饒忠利用通訊軟體為無黨籍立委參選人傅崐萁選舉動員，內容寫著韓國瑜、傅崐萁總部聯合成立時間和地點，並邀請所屬會員踴躍參加；質疑縣府行政不中立。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年11月25日
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