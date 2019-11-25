蔡總統：盼重要產業指標廠 像台積電以台為基地

（中央社記者楊思瑞台南25日電）總統蔡英文今天參訪台積電位於南科、生產最先進5奈米製程的晶圓18廠。她說，台積電是台灣產業發展的重要夥伴，希望台灣重大產業指標性廠商，能像台積電一樣，以台灣為基地。

蔡總統抵達位於南部科學工業園區台南園區的台積電晶圓18廠，在廠區大廳短暫發表談話，隨後在台積電董事長劉德音與經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫等人陪同進入廠區參訪，參訪行程未公開。

蔡總統致詞肯定台積電的晶圓18廠是台灣南部半導體產業最重要的指標地點。台積電在國內扮演半導體產業的領頭羊，30年來對台灣產業發展，以及台灣發展成為全球最重要的半導體產業聚落，有很大貢獻。

總統指出，在國際上台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，在3奈米及3奈米以下的製程，也是全球第一，「我們對tsmc這個名字感到非常驕傲」，在過去的很多年跟未來都會以台積電的名字為榮。

總統提到，今天參訪的晶圓18廠，是台積電在台灣第4座超大型晶圓廠，所生產的是最先進的5奈米製程，總投資金額約新台幣7000億元。隨這幾個大廠落腳台南，台南已成為台灣新興的半導體產業基地，不僅吸引廠商群聚，也培養許多專業人才，繁榮了南部地區。

總統說，台積電除了過去在台灣的深耕外，無論是3奈米廠，或是未來3奈米以下的晶圓廠，都將持續落腳台灣，她除了表達感謝之意，也期盼台灣重大產業中的指標性廠商，也都能像台積電一樣以台灣為最重要的基地。

蔡總統強調，政府非常重視半導體產業，因為這是國家發展非常重要的戰略型產業。前幾天她已宣示，要把台灣發展為「亞洲高階製造及研發中心」，對於下一個世代所側重的產業，例如人工智慧、物聯網產業，以及5G的應用產業上，半導體都是關鍵中的關鍵。因此她也非常期待在下個世代的產業發展中，看到台積電持續扮演非常重要的角色。

總統也特別讚許台積電提出的綠色製造及「綠色供應鏈」，尤其台積電推出期程，與政府正在規劃的綠電在整個發電配比上的期程是一致的，而這也是政府未來綠能發展方向。她希望製造王國未來走向綠色製造、綠色供應鏈，因為這將會是台灣在國際上一個重要的競爭來源，期待台積電在這方面能夠全速發展，同時，政府也會在相關綠能產業上全速衝刺。（編輯：孫承武）1081125