區議會選舉泛民大勝 韓國瑜籲正視民意落實雙普選

（中央社記者王淑芬高雄25日電）香港區議會選舉泛民主派大獲全勝，引發關注。國民黨總統參選人韓國瑜以「正視民意 珍惜民主」為題發文，呼籲北京當局與香港特區政府正視選舉結果，落實特首、立法會雙普選。

雖然發文表達對香港區議會選舉結果的看法，不過韓國瑜也在內文指出，中華民國自1996年首次總統直選以來已歷經3次政黨輪替，但是多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的人士如今在位居高官大位卻開民主倒車，他有質疑和批評，盼香港新科泛民派代表莫忘在街頭奮鬥的理想與初衷

香港泛民主派在地方區議會選舉大獲全勝，親中建制派大敗，外界解讀這樣的選舉結果等同向中國「投下不信任票」，也衝擊港府的正當性和管治威信。

韓國瑜今天在臉書FB發文指出，香港區議會的選舉結果是香港人民用手上的選票表達了對香港政府和香港未來發展方向的意見和決定。民意之所向當為政治之所求，他誠懇呼籲北京當局與香港特區政府，必須正視香港選舉結果，儘速落實特首、立法會雙普選。

他透過臉書恭喜勝選的區議員，尤其是多名新科泛民派代表，希望他們莫忘在街頭奮鬥的理想與初衷，堅持改革，讓香港朝更民主的全面普選前進，選出真正代表香港民意的特首和立法會。

他指出，香港泛民派的勝出不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實。因為「中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？」他相信民主自由是人類共同追求的目標與價值，中華民國的民主制度，是每個國民最大的驕傲和憑仗，籲珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出大家期待的未來。

選舉落幕，民意現出，他希望香港政府正面積極回應民意、落實普選，盡速恢復往日的繁榮與興旺，讓市民重拾安全祥和的生活。（編輯：黃世雅）1081125