副總統接見義大利議員 盼促中國改善境內人權

（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統陳建仁今天接見義大利國會議員盼共同敦促中國改善境內人權，妥善處理香港的民主運動，以維持區域的和平與穩定，也希望此次來訪成為促進義大利及台灣雙邊關係的橋梁。

副總統陳建仁上午接見「義大利國會議員訪問團」首先代表台灣政府與人民，誠摯歡迎錢益友（Gian Marco Centinaio）參議員一行訪台，並表示，今年10月中旬他赴義大利洛雷托（Loreto）及馬切拉塔（Macerata）教區訪問，期間感謝義國政府提供許多協助。

這次訪團成員除參議員錢益友曾於2014年應邀訪台外，其他成員都是第一次來訪，副總統希望此行對台灣各項政經發展近況及成果有更深刻的認識，也希望此次來訪可以成為未來促進義大利及台灣雙邊關係的橋梁。

談及台義貿易關係，副總統表示，義國為台灣對歐貿易第5大國，2018年台義雙邊貿易額突破51.5億美元，台灣企業在義國投資機械、工業、飯店餐飲等領域，皆有不錯的成績，這顯示兩國的經貿關係正在持續穩定發展當中。

副總統也提到，今年6月中旬，台義互惠開放兩國民眾自動檢查通關（e-gate）便利，深受旅客稱道；明年2月起，台義間除原本每週3班台北-羅馬直航班機外，將另增加每週4班台北-米蘭班次，他期許台義兩國人民的交流可以因此更加密切。

副總統說，最近義大利北部的威尼斯遭受50餘年來最嚴重的洪災，為數可觀的重要文化資產遭受嚴重損害，深感痛心。台灣政府已透過駐義大利代表處表達關切，並願對相關災後重建工作提供協助。

副總統提到，過去一段時間以來，中國對於境內各宗教的打壓日益劇烈，對維吾爾族、圖博等少數民族的壓迫也日益嚴重，尤其幾個月來對香港爭取民主人權的打壓與暴力行徑，更是引起國際社會的關切，國際媒體甚至評論中國的人權水準已較文化大革命時期更為退步，聯合國人權理事會也已公開敦促中國應保障宗教信仰與其他人權自由。

副總統說，台義兩國共享自由、民主與人權的普世價值，義大利也有很多的天主教徒及信仰傳統，期望訪賓們基於人權平等的普世價值，共同關切並敦促中國改善境內人權，並妥善處理香港的民主運動，讓香港早日恢復自由、法治的常軌，以維持區域的和平與穩定。

訪賓一行包括義國參議員衣沃比（Tony Chike Iwobi）、眾議員介蘭迪（Francesca Gerardi）、陸琪妮（Elena Lucchini）、巴薩羅（Alex Bazzaro）等人，由外交部次長謝武樵、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）陪同，到總統府拜會副總統。（編輯：林興盟）1081126