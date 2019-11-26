陳吉仲：駐美代表處增設農業組 擴大台美交流

（中央社記者楊淑閔台北26日電）農委會主委陳吉仲等官員今天表示，行政院已同意駐美代表處增設農業組，主要是要擴大台美間農業科技等各面向交流，例如有機驗證的對等認可等，科技、貿易也都要擴大交流。

中央社記者電話訪問包括陳吉仲在內的農委會官員，陳吉仲說，行政院已經同意駐美代表處增設農業組，主要是要擴大台美間的農業各面向、議題的交流，與美國要求開放含瘦肉精萊克多巴胺（萊劑）美豬輸台的議題無關。

他並說，這項決策「哪有那麼簡單、去年就在談」，因為還要跟外交部討論、經行政院同意，更無所謂抄襲政見。

對於農業組編制，農委會國際處副處長林志鴻告訴中央社記者，編制內人力沒有增加，就是現任駐美經濟組副組長林麗芳，她曾任國際處處長、前農糧署副署長，另一位是駐美國代表處經濟組秘書亓隆祥，曾任農委會防檢局動物檢疫組科長，專業有目共睹。

林志鴻說，另外會在當地約聘2名雇員，要求具備外語及農業專業背景，並視業務拓展需求，再增聘，實際增聘預計是明年1月左右的事。

林志鴻並指出，其實農業上有密切往來的國家，農委會都希望能擴大駐美單位的編組，例如加拿大、日本，因為人力增設可以做更多事。

陳吉仲舉例，台美間的有機驗證對等認可就是要推動的議題之一。林志鴻說，擴大交流內容包含科學研究、漁業及農業管理、防檢疫、與美國各州加強交流等。

農委會副主委陳駿季指出，9月間他率團赴美採購時，持續進行增設農業組議題，並就台美擴大合作的業務而言，疫病防疫科技研究、智慧農業等，都可以交流，另外擴大貿易採購、行銷等，長期來說，會推動貿易合作洽簽。（編輯：陳清芳）1081126