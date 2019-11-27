賴清德：台灣不接受中國統治 不做第二個香港

（中央社記者陳俊華台北27日電）民進黨副總統參選人賴清德今天說，總統蔡英文堅定捍衛台灣主權、維護台灣民主、自由、人權，「不但不接受中國統治，也不做第二個香港、第二個西藏」，台灣民主的燈塔要繼續綻放光芒。

賴清德下午出席「全國二二八及白色恐怖受難團體蔡英文總統後援會」成立大會，由台北市議員簡舒培擔任主持人。

賴清德致詞時說，後援會成立的最大意義，就是要跟台灣社會說「不要走回頭路」，不讓悲慘歷史重演，台灣要走向正常國家這條路；在白色恐怖期間，有人留在台灣繼續奮鬥、有些人在海外為台灣的民主運動效力，例如在美國遊說通過台灣關係法。

賴清德表示，蔡總統在2016年當選後，積極推動轉型正義，包括2017年12月通過轉型正義促進條例、2018年5月成立促轉會，連續公布4波刑事有罪判決撤銷名單，2019年7月立法院還通過政治檔案條例，將當時的檔案解除密件，真相公開給社會。

賴清德說，蔡總統率領民進黨，不敢辜負大家的期望，希望讓台灣邁向民主、自由、人權、法治的社會；民進黨團結一致、守護台灣，每位政治人物個人都是小我，應該成全台灣的大我；堅定捍衛台灣主權、維護台灣民主、自由、人權，「不但不接受中國統治，也不做第二個香港、第二個西藏」，台灣民主的燈塔要繼續綻放光芒。

賴清德表示，政治受難者團體的領導人雖然年事已高，但已經交棒，民進黨在這次立委選舉中，也提名很多傑出的年輕人，一代傳過一代。為了不讓過去悲慘的歷史在台灣重演，這場選戰是民主對上獨裁政治，「台灣要走自己的路、不受中國併吞」。

後援會副總召集人蔡寬裕表示，這次選舉是台灣前途之戰，是台灣人與中國人的生死戰；去年九合一選舉給大家很高的警覺，現在香港人反送中活動，也讓台灣人覺醒，除支持總統蔡英文連任，國會也要過半，才能繼續推進，呼籲大家要有危機意識、不要大意，集中選票，共同守護台灣主權。（編輯：蘇志宗）1081127