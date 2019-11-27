民進黨常會表態支持兩現任立委 化解蘇震清爭議

（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨今天中常會通過中常委柯建銘所提臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職，支持屏東縣兩個選區的現任立委，讓他們順利連任；與會中常委說，這個決議就是支持立委鍾佳濱與蘇震清。

另外，民進黨發言人李明俐說，選戰進入最後階段，民進黨將於下週開始啟動4場行動中常會，拉抬立委選情，包括12月4日彰化、12月11日雲林、12月18日高雄、12月25日新竹。

由於蘇震清疑涉及誠美材掏空案，民進黨中央不願將他列入不分區，為了不影響屏東縣第1（屏北）選區提名的鍾佳濱，黨中央陣前換將，把莊瑞雄列入不分區安全名單，第2選區不徵召、不提名，蘇震清在選委會公告前將原本在第1選區的戶籍遷到第2選區，並在18日登記參選。

民進黨今天召開中常會，李明俐會後轉述，因應屏東縣立委選區調整，中常會決議通過柯建銘所提臨時動議案。

民進黨主席卓榮泰裁示指出，屏東縣因為選區調整，黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席；屏東是民進黨執政縣市，要維護執政縣市的執政價值。民進黨有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定；呼籲所有支持者、黨公職「支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。」

卓榮泰的裁示並未點名兩位現任立委的名字，不過，與會的中常委指出，兩位現任立委就是指鍾佳濱、蘇震清，這樣委婉的處理方式，沒有背離黨內在屏東縣第2選區不提名的決議，屏東縣第2選區除了蘇震清以無黨參選，另外還卡著同樣以無黨身分參選的前立委鄭朝明，中常會通過「支持兩個選區的現任立委」，可以讓外界知道民進黨支持蘇震清。

與會中常委指出，總統蔡英文下週要赴屏東，替蘇震清站台，屆時總統用什麼名義去，是個問題，今天中常會的決議，也是替這個窘境解套。

另外，民進黨中常會今天也由中央與地方輔選人士報告宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣等地立委選情。

與會人士轉述，4個選區都會盡力拉抬青年的選票與首投族；前花蓮縣長傅崐萁投入參選花蓮縣立委，對花蓮局勢的影響待觀察，距離選舉還有40餘天，現任立委蕭美琴在花蓮耕耘10年，在這個基礎上，全力爭取連任；至於宜蘭縣也要增加宜蘭人大團結的氣勢，近期宜蘭造勢場都很熱，士氣很好。（編輯：蘇志宗）1081127