徐榛蔚幫傅崐萁站台 國民黨請地方黨部蒐集事證

以無黨籍身分投入花蓮縣立委選戰的傅崐萁（前左）27日正式成立競選總部，國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚（右2）不顧黨中央否決，仍現身為丈夫傅崐萁站台。中央社記者張祈攝 108年11月27日

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚不顧黨中央否決，為丈夫傅崐萁站台。國民黨考紀會主委魏平政今天表示，目前要由地方黨部蒐集相關事證，召開地方考紀會做出建議後，再送黨中央考紀會。

魏平政說，根據國民黨公布的總統立委選舉黨員行為規範規定，黨員若幫非本黨提名候選人輔選，最嚴重的懲處是撤銷黨籍，若考紀會決議撤銷黨籍，則必須送中常會處理。

國民黨在花蓮立委選區已提名黃啟嘉參選，雖然黨中央日前已經否決徐榛蔚報請同意幫丈夫傅崐萁輔選一案，但國民黨總統參選人韓國瑜、無黨籍立委參選人傅崐萁聯合競總今晚成立，徐榛蔚不顧黨中央否決，為丈夫站台。

國民黨副發言人黃心華告訴中央社記者，若黨員基於私人情誼給予非本黨提名的參選人祝福，黨中央原則上是持平看待，但是若行為影響到黨提名參選人的選情，或是出現惡意攻訐的言語，當然就要由地方黨部考紀會先開會處理。

黃心華指出，目前還是要先請地方黨部蒐集相關事證，並由地方黨部考紀會開會做出建議後，黨中央考紀會才會接手。

根據國民黨公布的總統立委選舉黨員行為規範規定，黨員不得為非本黨提名候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選的行為或具名擔任該候選人競選組織任何職務。但與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或基於重大政治任務需要的考量者，得專案報請中央核准。（編輯：謝佳珍）1081127