民進黨繼台灣好浴皂 再推青春面膜文宣品

民進黨28日舉行「不要親中假面 只要青春面膜」競選文宣小物發布、掃街記者會，民進黨秘書長羅文嘉（前中）、民進黨台北市立委參選人許淑華（前右）、謝佩芬（前左）聯合發表最新文宣小物，共同敷上面膜宣傳。中央社記者郭日曉攝 108年11月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）繼「台灣好浴皂」之後，民進黨再推第二波護國保台競選文宣品「青春面膜」；民進黨秘書長羅文嘉今天率立委參選人許淑華、謝佩芬掃街，發放文宣；羅文嘉並在鏡頭前敷面膜，他說，這是生平第一次敷面膜。

羅文嘉、北市立委參選人許淑華、謝佩芬聯合發表最新文宣小物，台北市議員鍾佩玲、吳沛憶、陳慈慧陪同掃街發放「青春面膜」，訴求「不要親中假面 只要青春面膜」；羅文嘉與許淑華、謝佩芬當眾敷上面膜。

羅文嘉笑說，這是自己生平第一次敷面膜，要打破性別觀念，不是只有女生化妝、保養、敷面膜，「男性為何不可以？任何工作，男性、女性沒有差別，我是以身作則。」

羅文嘉說，原本民進黨副秘書長林飛帆也要出席記者會，「我知道他一定是看到要敷面膜，所以，嗯…」許淑華解釋，林飛帆說來不及過來。

民進黨在台北松信區由許淑華對戰國民黨現任立委費鴻泰，羅文嘉說，今天活動選在這區，他自己也參選過這選區，國民黨的立委參選人在這裡幾十年，而且是個「大鷹派」；許淑華論學品、基本主張、基層服務都優於費鴻泰，應該讓這區換新的人做，讓長年來超級保守政治人物有機會休息一下。

媒體也問到，台灣民眾黨不分區立委參選人蔡壁如指民眾黨不分區名單列入北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，是為了吸引肥宅票。

許淑華說，這樣態度是扣分，蔡壁如身為女性，應該更了解女性，不要言語上物化女性。

另外，媒體也詢問，民眾黨北市立委參選人蔡宜芳影射立委參選人吳怡農用肥皂賄選，羅文嘉說，蔡宜芳對台灣好浴皂的發言，引來很多社會批評，台灣民眾黨主席柯文哲都說是她自己咬到舌頭，認為她失言，「我就不用多說什麼」，人都會犯錯，年輕人犯錯，他會抱著比較寬容的心。（編輯：林興盟）1081128