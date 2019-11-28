吳敦義指反滲透法東廠復辟 羅文嘉批無國安觀念

（中央社記者葉素萍台北28日電）國民黨主席吳敦義質疑，民進黨推反滲透法「根本就是東廠復辟」。民進黨秘書長羅文嘉說，台灣受到中國境外勢力滲透，大家都認同需要一個法案；他認為，吳敦義毫無國家安全觀念，不知道世界與台灣民主走來不容易。

民進黨立法院黨團拚反滲透法加速立法，吳敦義昨天表示，民進黨強推反滲透法，戕害人民自由，其實就是過去中共代理人法的借屍還魂，甚至根本就是東廠復辟，真要強推，台灣哪裡還有民主自由。

羅文嘉今天接受媒體訪問時指出，台灣遭受來自於中國境外勢力對民主的滲透，不是一朝一夕、一天兩天的事，大家都認同需要一個法案，而法案不好訂，台灣民主是開放社會，太容易有縫隙讓各種滲透進來，立法院琢磨再三，思考如何讓法案完備，避免被濫用，民主得來不易，台灣需要民主防衛機制。

羅文嘉話鋒一轉提到，吳敦義有兩個問題，首先，從不分區名單就看得出來，吳敦義毫無國家安全的觀念，把全民都認為不該放的人放進去不分區，有一次機會可以改，但也沒改。

其次，羅文嘉認為，吳敦義不知道台灣民主與世界民主走過來不容易，大家很辛苦保護民主；為爭取香港基本的自由，香港年輕人紛紛站出來，這說明民主多可貴，能用選票保護民主是多珍貴的事；他呼籲，吳敦義這一代的政治人物應該要把民主留給下一代，不要只想著自己接下來要做院長、要擺自己人，忘了孩子、後代需要民主環境。

另外，羅文嘉被媒體問到憲兵莒光日保防單元劇疑影射國民黨總統參選人韓國瑜是共諜，他一開始說「我沒看到，但如果以你（媒體）轉述，我認為是不恰當」。

媒體拿出手機上的照片，再追問羅文嘉是否覺得此人像韓國瑜。羅文嘉先說「不像啊！哪一個？」媒體記者指著照片說「這一個」。

羅文嘉說，「很難講」，但站在他個人立場，他認為國防部應該避免，「因為這個東西沒有必要」，國軍必須中立，也不要讓人家認為你在做什麼，包括總統、行政院長、黨部立場都非常清楚。（編輯：林興盟）1081128