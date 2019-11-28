拉抬莊競程 卓榮泰與蔡其昌陪掃街突圍艱困選區

民進黨主席卓榮泰（左）、立法院副院長蔡其昌（左3）28日陪同台中市第5選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程（左2）掃街拜票，有攤商熱情送上粽子祝福。中央社記者郝雪卿攝 108年11月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市第5選區（北區、北屯區）向來是綠營艱困選區，民進黨主席卓榮泰與立法院副院長蔡其昌今天陪同立委參選人莊競程掃街拜票，他們說，肯定莊競程的努力，前來加油打氣。

民進黨台中市第5選區（北區、北屯區）參選人莊競程是政治素人，這次獲徵召在綠營艱困選區參選立委，卓榮泰與蔡其昌上午陪同莊競程前往北屯區金谷市場掃街拜票，有攤商送上粽子表達祝福，中午並到北屯知名小林雞肉飯品嘗美食開直播。

關於莊競程選情，卓榮泰接受媒體聯訪時表示，這個選區有結構性問題，原本上午要陪蔡其昌吃早餐喝咖啡，但蔡其昌表示來為莊競程加油打氣，可將更大的力量挹注新人，加上莊競程選情受到黨內關注，所有人願意放下自己時間優先來為莊競程助選，這是肯定莊競程努力。

對於近來總統選舉民調，卓榮泰認為，民調很多，從數字上無法一一分析，但從整體趨勢來看，總統蔡英文3年多來累積的執政穩定、經濟發展及種種改革，被認定是持續向前進步的政府，已強力建立起信心，但整個競選團隊不會鬆懈，仍會一步一腳印，握住每雙手，爭取每張選票，向各領域訴說政見。

蔡其昌表示，擁有醫學工程背景的莊競程，沒有當選立委損失太大了，雖然這區是艱困選區，選戰勝負要靠參選人本身條件與努力，還要靠大環境。

蔡其昌也提到，國民黨提名的立委名單中很多人傾中，有如詐騙集團加詛咒集團。國民黨副總統參選人張善政竟詛咒行政院長蘇貞昌去住院，已超乎台灣人民良善價值觀，台灣人民看在眼裡，在投票時會做出最終選擇。（編輯：洪學廣）1081128