蔡總部譴責藉論文案抹黑 陳學聖反批民進黨心虛

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北28日電）總統蔡英文競選總部今天發聲明指出，立委陳學聖藉召開公聽會為由，再次攻擊總統蔡英文博士學位、論文與教職升等涉及造假不實，炮製各種不實資訊意圖誤導抹黑，「我們高度遺憾並給予強烈譴責」。

對此，陳學聖對中央社記者說，包括總統府、民進黨、或是綠營學者都選擇不出席這次的公聽會，他認為，最好的作為，就是與質疑蔡總統論文造假的人對質，但蔡營為何缺席，是不是因為心虛不敢來？如果是他刻意不邀請，他會虛心接受這些指教，但今天是全部公開的，「是他們懦夫，不敢上戰場當勇士」。

蔡總統競選總部今天透過聲明指出，陳學聖上午藉召開公聽會為由，邀集多位涉抹黑總統學位被告，再次攻擊總統博士學位、論文與教職升等涉及造假不實。

蔡總統競選總部指出，蔡總統於1984年畢業自英國倫敦政經學院，是校方列入名人錄的博士校友，相關資訊也公告於學校官方網站，蔡總統的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過；為了駁斥部分人士的刻意抹黑，倫敦政經學院（LSE）校方也在10月8日再次發布聲明，證實總統確實在當年完成論文後，取得博士學位。

蔡總統競選總部表示，日前造假警方拒絕國民黨總統參選人韓國瑜借用廁所事件的立委陳學聖在內等部分人士，多月以來為了選舉利益，刻意迴避向校方、主管機關查證的正確程序，持續抹黑，表示高度遺憾並強烈譴責。1（編輯：林孟汝）081128