候選人財產申報 韓國瑜存款3189萬沒有不動產

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）中選會網站近期公布的公職候選人財產申報資料；其中，國民黨總統參選人韓國瑜夫婦共申報存款3189萬3801元，沒有土地、也沒有不動產；相較於6月資料，存款減少1300多萬。

中選會網站資料顯示，韓國瑜夫婦共申報存款（新台幣、外幣）3189萬3801元、有價證券1424萬8076元、基金受益憑證1194萬386元；土地與建物申報都為0筆；1筆1000萬的事業投資；債務1234萬7355元。另外，備註欄中也註明選舉保證金1500萬元及政治獻金專戶餘額671萬2439元。

根據監察院6月公布的廉政專刊資料，當時，韓國瑜夫婦共申報存款（新台幣、外幣）4559萬6744元、有價證券1404萬1203元、基金受益憑證1173萬3513元；並申報1筆位在雲林古坑鄉的土地、1筆建物等。債務共1287萬8861元。

另外，中選會資料顯示，民進黨籍、爭取連任的總統蔡英文申報土地6筆、2筆建物，存款4877萬3937元、有價證券413萬6370元及1筆110萬的事業投資。備註欄中包括「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」餘額170萬5742元。

親民黨總統參選人宋楚瑜則申報土地、建物各1筆，存款799萬1285元，有價證券、基金受益憑證、事業投資等都為0筆。（編輯：蘇志宗）1081128