韓國瑜公布房產資料 6筆房產5筆交易剩雲林住家

國民黨總統參選人韓國瑜（圖）日前被爆購買南港豪宅，遭綠營攻擊為假庶民。韓國瑜競選辦公室15日公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆購買南港豪宅，遭質疑為假庶民。韓國瑜競選辦公室今天公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊，總計夫妻名下曾有6筆房產，其中5筆已賣出，獲利553萬7227元，目前剩下雲林住家以及女兒韓冰名下的加拿大房產。

韓國瑜競選辦公室質疑，韓國瑜在民國82年購買的鎮江街房產連當事人都查不到，為何媒體可以取得資訊，質疑是「老大哥」國家機器提供媒體資料；如果要用同樣的標準檢驗，也請總統蔡英文公布房產資訊。

韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千、許淑華、主任鄭世維、發言人葉元之及何庭歡，今天上午在國民黨中央召開記者會，公布韓國瑜夫婦所有房產的買賣資料。

孫大千說，有心人一再營造韓國瑜擁有很多房子的印象，但韓國瑜跟許多平民夫妻一樣，在人生歷程中，努力工作、辛苦存錢，買賣房子，光明磊落，沒有不可告人之處，因此今天一次做說明。

他表示，在韓國瑜擔任立委期間，在鎮江街購入17坪左右的房產，賣出時間為90年，而這筆資料因為時間久遠，他們用當事人的名字都查不到，試問媒體從何取得資料，質疑是國家機器介入。

到了96年，韓國瑜夫婦與幾位好朋友購買位於板橋總價約4000萬元的東方明珠，賣出的時間為99年，獲利1642萬9129元。

接下來在99年買了總價3900萬元內湖峰哲建案，並在107年賣出，但賠損290萬6000元；100年再與朋友相約買南港、總價7000多萬元的日升月恆，銀行貸款約3600萬元、台肥分期1400多萬元，並在104年賣出，賠損428萬5902元。

至於日前雲林農舍案，孫大千則說，在108年8月賣出，賠損370萬元；另外還有韓國瑜女兒韓冰名下在加拿大的房產，目前韓國瑜的房產只剩下雲林斗六的住家。總計韓國瑜夫婦名下6筆房產、5筆交易，獲利553萬7227元。

許淑華表示，正常的買賣房產可以被講成是特權、炒房、施壓，可見民進黨胡扯功力一流，從去年高雄市長選舉可見，民進黨總是可以拿出一堆不是記者隨意可以取得的資料，到底是誰在餵養媒體、民代和攻擊手。

許淑華強調，庶民不叫做貧民，韓國瑜夫婦都是合法有賺有賠的生意，如果要用同樣的標準檢驗，也請總統蔡英文公布房產資訊。（編輯：林淑媛/張良知）1081115