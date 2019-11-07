綠委質疑韓國瑜施壓台肥借款 韓營：造謠抹黑

總統參選人韓國瑜（前）失業時曾購買豪宅，民進黨立委林俊憲7日質疑，韓國瑜當時要求業主台肥借他房價2成的款項。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥、蘇龍麒、潘智義台北7日電）週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買豪宅，民進黨立委林俊憲今天質疑，韓國瑜當時要求業主台肥借他房價2成的款項，有沒有找政治人物去台肥喬這事情，開了幾次協調會。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之上午受訪時表示，韓國瑜的房子當初沒有過戶，全案並沒有啟動貸款程序，批評林俊憲惡意造謠抹黑。

台肥也回應表示，這是通案，其他向台肥購買同一建案的客戶也有申請貸款。

週刊報導韓國瑜在擔任北農總經理前一年，還是失業的狀況下，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元。

林俊憲今天接受媒體聯訪指出，當年馬政府打豪宅，規定台北市7000萬元以上的豪宅只能貸款5成，之前市場原本大概可以貸到7、8成，韓國瑜買了這房子以後，「請問韓國瑜，有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求台肥借你2成房價的錢？台肥有沒有立刻在2014年12月發存證信函回覆韓國瑜，明確拒絕貸款2成？」

林俊憲指出，台肥非常清楚的在存證信函拒絕韓國瑜的請求。

他進一步質疑，「然後，韓國瑜有沒有開始找人、找政治人物去施壓台肥？讓台肥在2015年4月，就借韓國瑜1400多萬元？就是大概房價2成的錢？」

林俊憲還說，「而且，韓國瑜非常厲害，把1400多萬元，原本是買房子的人要繳給台肥，韓國瑜把它解釋成欠台肥，然後特准韓國瑜分20年償還。」

林俊憲質疑，「這不就等於是貸款？這不就等於是特權？」

他說，請韓國瑜回想，「有沒有找政治人物去台肥喬這個事情？開了幾次所謂協調會？」

另外，林俊憲也質疑，「韓國瑜當年賣房子，打了多少通電話？急著要賣，甚至把契約書到處傳，韓國瑜自己的大嘴巴都忘記了嗎？」凡走過，就會留下痕跡。

葉元之上午受訪時表示，韓國瑜的房子當初沒有過戶，因此沒有啟動貸款程序，這房子2011年購入、2016年賣出，因為是預售屋，中間都是支付工期款，是由韓國瑜與妻子李佳芬的積蓄或收入來支付，後來在過戶時辦貸款，發現壓力太大，最後買不起賣掉，還賠了200多萬元，全案並沒有啟動貸款程序。

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他說，有關台肥、銀行或住戶之間，是整體住戶的問題，與韓國瑜無關，況且韓國瑜失業11年，沒有任何權力向台肥施壓。

台肥解釋，原本購買台肥建案的人可以取得7成貸款，但因中央銀行打房，結果只能取得5成貸款，客戶轉向台肥求助，希望台肥能借錢給他們，但最初台肥強調上市公司有制度，不能答應。

不過，台肥向律師徵詢意見，認為借錢給買房子的人沒有問題，並向金融監督管理委員會洽詢沒問題之後，才以略高於銀行貸款利率的標準，借錢給向台肥買房子的客戶。

葉元之說，這個房子沒過戶，還在預售階段，理論上只有台肥才知道，為何幾年後，個資會被拿到，覺得非常不寒而慄。（編輯：黃國倫）1081107