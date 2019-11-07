綠營追擊豪宅風波 韓國瑜：長期失業怎麼施壓

（中央社記者余祥、葉素萍新竹縣7日電）民進黨立委質疑國民黨總統參選人韓國瑜施壓台肥借款買南港豪宅，韓國瑜今天表示，欲加之罪何患無辭，他當立委都沒有施壓過，竟在失業狀態下遭指施壓，那時的心情應是到按摩店紓壓，怎麼會是施壓。

週刊報導，韓國瑜失業時曾購買總價高達新台幣7200萬元的南港豪宅。民進黨立委林俊憲今天質疑，「請問韓國瑜，有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求台肥借你2成房價的錢？台肥有沒有立刻在2014年12月發存證信函回覆韓國瑜，明確拒絕貸款2成？」

韓國瑜下午與科技青年座談後接受媒體聯訪時表示，他那時離開立法院十幾年，長期沒有工作，如何施壓，何況他當立委都沒有施壓過，卻遭指在失業狀態施壓，那時候的心情應該是到按摩店紓壓，怎麼可能施壓。

韓國瑜說，請問民進黨立委，他要怎麼施壓，「欲加之罪何患無辭」。

韓國瑜也認為，他的個資被不當洩漏，政府等有關單位應該去查，這不光是他個人，更是2300萬人民權益。

民進黨發言人李晏榕、民進黨立委張宏陸、立委參選人蔡沐霖、張銘祐下午召開「韓氏夫妻、撈錢權貴、自己發財、假冒庶民」記者會。

李晏榕表示，韓國瑜庶民形象已成幻影，韓國瑜是披著庶民皮的權貴，而且明年選後將繼續發大財成億萬富翁。

張銘祐提到，昨天韓國瑜回應媒體時說7200萬是貸款，但其發言人葉元之卻說，房子沒有交屋，所以沒有貸款的問題。「究竟是韓國瑜說謊，還是葉元之說謊？」

張宏陸表示，韓國瑜身為總統參選人，過去使用特權，未來是否也要做出某些回報，韓國瑜必須把事情說清楚。（編輯：林興盟）1081107