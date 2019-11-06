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遭爆買豪宅 韓國瑜：貸款買房無關特權

最新更新：2019/11/06 17:40
週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，他表示這是非常單純的事，無關特權。（中央社檔案照片）
週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，他表示這是非常單純的事，無關特權。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥新竹市6日電）週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，韓國瑜今天表示，他當北農總經理前一年就訂了房子，後來發現貸款利息、本金太高，無力支付，認賠拋出，非常單純的事，不曉得跟特權有什麼關係。

週刊報導韓國瑜在擔任北農總經理前一年，還是失業的狀況下，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元。除先前的農舍外，現又爆出千萬豪宅，外界質疑韓國瑜的財產來源不明，是假庶民。

韓國瑜下午在新竹市與弱勢團體座談，會後接受媒體聯訪時表示，他當北農總經理前一年就訂了房子，但後來發現貸款利息、本金太高，無力支付，就認賠拋出，這是非常單純的事，他不曉得跟特權有什麼關係。

媒體詢問，為何失業期間有7200萬元買豪宅，韓國瑜反問：「你的問題是不是完全沒搞清楚，是向銀行貸款，你為什麼問我花7200萬買房，你的問題是在誤導，你是哪個媒體？又是三立。」

韓國瑜重申，他不是拿7200萬去買房，是因為沒有現金所以去貸款，什麼叫拿7200萬買房，「你提的問題很怪。」（編輯：蘇志宗）1081106

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