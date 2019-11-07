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韓國瑜稱個資遭侵害 壹週刊：揭弊不分藍綠

最新更新：2019/11/07 13:11
總統參選人韓國瑜7日表示，購屋個人資料未公開，強力譴責侵害個資，也強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機。（中央社檔案照片）
總統參選人韓國瑜7日表示，購屋個人資料未公開，強力譴責侵害個資，也強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄7日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，購屋個人資料未公開，強力譴責侵害個資，也強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機；壹週刊說，創刊18年來，揭弊一向不分藍綠。

壹週刊報導，韓國瑜在擔任台北農產運銷股份有限公司總經理前一年，失業狀況下，大手筆下訂一戶豪宅，總價達新台幣7200萬元。

韓國瑜上午透過社群網站臉書（Facebook）貼文表示，8年前與妻子合購預售屋，即使就任北農職務，仍因經濟狀況與家庭財務負擔，轉售預售屋買賣合約權利。

他說，8年前與妻子都不是公職人員，無財產申報義務，合約權利轉讓完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，媒體竟能取得未公開的個資，且未經求證就報導，強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機。

壹週刊也發表聲明表示，總統參選人財產狀況向來可受公評，壹週刊數月前得到關於韓國瑜豪宅部分訊息後展開調查，期間也曾有名嘴爆料相關內容，經匯集官司、實價登錄資訊、並採訪住戶、房產仲介與親近韓家人士，並向韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡查證得到證實才報導，韓國瑜稱未查證就報導非事實。

壹週刊說，韓國瑜意圖以「侵害個資」說法扭轉媒體對韓國瑜的監督責任，不是未來可能承擔國家大政的政治人物應有的態度。（編輯：李明宗）1081107

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