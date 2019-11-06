韓國瑜遭爆購買豪宅 韓陣營：庶民也可買賣房產

週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜（前）失業時曾購買千萬豪宅，韓國瑜競辦發言人何庭歡6日表示，該筆房產因韓國瑜夫婦高估財務負擔能力，已在交屋前就賠本售出，庶民也有可以買賣房產的權利。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北6日電）週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買千萬豪宅，韓國瑜競辦發言人何庭歡今天表示，該筆房產因韓國瑜夫婦高估財務負擔能力，已在交屋前就賠本售出，庶民也有可以買賣房產的權利。

週刊報導韓國瑜在擔任北農總經理前一年，還是失業的狀況下，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元，並指出當時是由韓國瑜的太太李佳芬跟朋友組成「貴婦購屋團」下訂。除先前的農舍外，現又爆出千萬豪宅，也讓外界質疑韓國瑜的財產來源不明，是假庶民。

何庭歡上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，當年韓國瑜夫婦有意到台北發展，一開始選擇在內湖貸款購屋，後因孩子問題，需要更大空間，所以決定處分掉內湖的房產，再貸款購買南港的預售屋，負擔頭期款跟部分利息，可能是因為高估財務負擔的能力，所以在交屋前就賠本售出。

對於李佳芬參加貴婦購屋團，以及韓國瑜當時無業，如何購買豪宅，質疑庶民形象破裂，何庭歡指出，從來沒有聽說過李佳芬有參加貴婦團，且庶民就是指平民、沒有特權的人，庶民也擁有可以買賣房產的權利，這屬於個人財務規劃。

媒體詢問，民進黨台北市議員簡舒培質疑韓國瑜擔任北農總經理期間，曾大量進口中國產的奇異果冒充紐西蘭的奇異果。何庭歡表示，北農的財務規劃都是經過公司內部及董事會共同決議，韓國瑜擔任總經理任內，北農營運狀況、獲利，都算是幾十年來相當好的表現，希望簡舒培多關心目前的市政，不要因為抹黑跟污衊而刻意質疑。

有關副手的部分，何庭歡表示，韓國瑜強調副手是心中非常重要的一部分，也有適當的人選，一定會推出符合社會期待、民意所歸的人選，確定後會統一說明。

媒體追問，民進黨副秘書長林飛凡質疑韓國瑜的口號從無兌現。何庭歡指出，現在是競選期間，韓國瑜當然提出很多民意所歸的政策，等到當選後就會一一兌現，一直強調就是希望捍衛中華民國主權，反倒是口口聲聲要捍衛主權的民進黨，卻不斷挑釁讓兩岸關係緊張、邦交國斷交，且只在選前才開始提中華民國主權，過去3年卻不怎麼提中華民國。（編輯：蘇龍麒）1081106