韓國瑜遭爆任北農總座狂買中國蔬果 韓競辦斥抹黑

（中央社記者梁珮綺、王淑芬台北5日電）民進黨北市議員簡舒培今天質疑，國民黨總統參選人韓國瑜任北農總經理時和中國簽署MOU大量購入白蘿蔔、中國產奇異果，「台灣貨出不去，中國貨狂進來，中國發大財」。

對此，韓國瑜競辦回應，北農所有業務預算都是經董事會同意，由董事會監督；韓國瑜任職北農期間公司不但營運正常且獲利增加，股東以及員工分紅也隨之增長，業績更創下40年來最高紀錄。請台北市議員好好監督現在市政工作，不要為了選舉抹黑，蒙蔽自己的智慧之眼。

台北市議會今天下午舉行市政總質詢以及答覆，台北市長柯文哲率局處首長列席備詢。

簡舒培質詢時指出，韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理時，與中國簽署12筆MOU（合作備忘錄），其中5筆為台灣農產品外銷，7筆為中國農產品進口，然而，原訂外銷至中國的台灣農產品為828噸，實際成交只有87噸；而原訂進口中國農產品僅175噸，實際成交卻是284噸。

她批評，當時中國奇異果滯銷，而韓國瑜簽署的MOU中，就有向中國大量購買白蘿蔔與中國產奇異果，解救中國農民，這些MOU真相就是「台灣貨出不去，中國貨狂進來，中國發大財」。

簡舒培進一步質疑，韓國瑜北農總經理任內也大幅增加與中國往來，常到中國考察，過於傾中。

簡舒培說，當時中國產奇異果進口到台灣後，市場上有攤商魚目混珠，將中國產奇異果混入紐西蘭產奇異果中販售。她表示，若前北農總經理吳音寧是高級實習生，韓國瑜就是詐騙集團。

她也要求，台北市政府身為北農公司大股東，應就北農簽署MOU一事規範，柯文哲允諾列管。

對此，柯文哲疑惑地說，「我們不需要跟大陸買水果，怪怪的」，他強調北農是獨立公司，「平常市府不會干擾細節」，自己也首次得知中國有產奇異果，而攤商魚目混珠代表有極大價差，利潤極大。

另外，簡舒培也詢問柯文哲對韓國瑜的想法，柯文哲表示，韓國瑜只是沒有認真於高雄市政，實際上比任何人想像中有料，但現在在做的事情已超過能力範圍。

柯文哲指出，韓國瑜當市長應還行，但選總統要準備，韓國瑜準備不足，「跳級跳太厲害」。（編輯：洪學廣/李亨山）1081105