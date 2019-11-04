移工休閒專區遭指集中管理 韓國瑜批記者扭曲

國民黨總統參選人韓國瑜（左）4日與南崗工業區廠商座談，廠商大多反映一例一休、外籍移工等現況，韓國瑜聽取後表示，當選後一定會修法一例一休政策。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年11月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天與廠商座談，有業者盼設休閒專區讓移工使用，韓國瑜回覆可思考。會後有記者詢問，集中管理是否歧視，韓國瑜自認言論遭扭曲，罕見與記者舌戰。

韓國瑜下午到香里食品公司與南崗工業區廠商座談，廠商大多反映一例一休、外籍移工等現況，有廠商表示，曾被抱怨移工休假外出影響周邊環境整潔，盼能規劃「休閒專區」讓移工放心休憩；也有廠商建議若調高工資，本國籍勞工與移工可否脫鉤，並希望旺季能開放廠商互相支援移工人力，否則無法滿足訂單需求。

針對設立「休閒專區」供移工使用，韓國瑜回應廠商時說，可以研究看看。但韓國瑜會後接受媒體聯訪時，一家電視台記者提問韓國瑜「集中管理是否涉歧視？」韓國瑜除強調「我有說集中管理嗎」，就連幕僚都打圓場欲結束聯訪，韓國瑜仍強調「我們把話講清楚」。

韓國瑜表示，「你說的問題好像扭曲我的答覆」。那名記者再補充說明，韓國瑜回應說，因為移工朋友南來北往，因此，休閒多選擇交通要衝為主，記者完全扭曲自己的說法。韓國瑜接著問「不知道你是哪個媒體？」記者答「三立新聞」，韓國瑜接著說「喔，難怪」。

韓國瑜與記者一番脣槍舌戰，甚至要記者複誦說法，最後他表情無奈地說，謝謝各媒體朋友採訪，但希望不要扭曲說法，剛才所說，外籍移工假日若需要休閒地區，政府來思考一下，這是完整講法，麻煩勿扭曲。

另外，針對民調，韓國瑜接受媒體聯訪說，好像民進黨特別重視民調，興趣非常高昂，但「得民心者得天下」，民進黨完全大錯特錯，認為「得民調者得天下」，如此非常不足取，一個執政團隊幫百姓過好日子、謀求好生活，選票自然會來，所以他重視民心。（編輯：黃世雅）1081104